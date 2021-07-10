Почему эпатирующие публику знаменитости типа Зверева идут в Госдуму, объяснил политолог

После сообщения о выдвижении Сергея Зверева на выборы в нижнюю палату парламента от партии «Зеленых», российские граждане сильно удивились и задались вопросом - зачем ему это?
По словам артиста и стилиста, его действия в сфере экологии уже вытеснили артистическую деятельность и поглотили Зверева с головой. Свой салон Сергей закрыл еще два года назад и теперь будет баллотироваться в одномандатном округе в Бурятии и Иркутской области. В 2019 году Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к Кремлю, чтобы привлечь внимание к проблемам Байкала.
Стало известно о том, что от партии «Новые люди» выдвигается в депутаты Сангаджи Тарбаев — капитан команды КВН «Сборная РУДН», он собирается участвовать от Кунцевского округа Москвы. Также на слуху история как Юлия Волкова («Тату») не прошла праймериз в «Единой России».
На тему привлечения медийных людей в Госдуму высказался политолог Владимир Рыжков — член Общественной палаты Москвы. По его словам, известных людей используют малознакомые партии, чтобы повысить свой рейтинг и привлечь внимание граждан. Еще одной причиной являются программы этих объединений, в которых нет четких целей, ценностей и перспектив. Заполнение пустот и проходит за счет медийных людей, считает Рыжков, пишут в Москва 24.
- Для избирателей толку, скорее всего, никакого не будет, потому что эти люди не профессиональные законодатели, они просто не смогут работать на новом месте, – подчеркнул политолог.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В этот же день жители Бердска будут выбирать депутатов местного горсовета. На муниципальные выборы уже заявились 26 самовыдвиженцев, официально заявили об участии "Партия пенсионеров" и "Зеленые".