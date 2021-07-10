Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

2:27:157/10/2021
0

На утро субботы в Новосибирске имелось 3775 доз первого компонента препарата, в других районах области - 10 814 доз. В Бердске люди стоят в долгих очередях за прививкой.

 Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак"
В Бердске ставят прививки тремя препаратами

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, как в горбольницу поступает вакцина от коронавируса и от кого это зависит.

Поставки вакцин против COVID-19 в регионы России, включая Новосибирскую область, осуществляются централизованно и распределяются по всем медицинским учреждениям, где организованы пункты вакцинации. По словам Дробинской, поставки происходят «в соответствии с количеством прикрепленного населения». А вопросы объемов, сроков поставок и номенклатуры поставляемых вакцин относятся к компетенции Министерства здравоохранения РФ. Вместе с тем, по словам главврача, тонкости распределения и расходовании препаратов являются закрытой информацией.

- С учетом ежедневного расхода вакцин против новой коронавирусной инфекции медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Новосибирской области, осуществляющими вакцинацию против COVID-19, поставок вакцин в данные медицинские организации, а также сроков предоставления информации о расходе, остатках вакцин против новой коронавирусной инфекции и особенностей учета данных показателей, информация о наличии тех или иных вакцин в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, осуществляющих вакцинацию против COVID-19, носит служебный характер, - ответила Алла Дробинская.

Между тем, сейчас Новосибирская область испытывает дефицит противокоронавирусной вакцины. В регионе на 10 июля осталось порядка 10 814 тысячи доз первого компонента препарата. Это подтвердила глава регионального Росздравнадзора Елена Хрусталева.

В четверг глава минздрава региона Константин Хальзов сообщал, что в эти выходные, 10 и 11 июля, поступят 39 тыс. доз - первого и второго компонента в равном количестве.
- Они будут незамедлительно распределены в медицинские учреждения региона, - констатировал министр. Есть вероятность того, что вакцина поступит и в Бердскую ЦГБ.

По мнению Хрусталевой, дефицит первого компонента связан с тем, что в Новосибирской области увеличилось число желающих пройти вакцинацию. Кроме того, второй вакциной прививаются через 21 день, поэтому она расходуется чуть позднее.

По официальным данным, на утро субботы в Новосибирске имелось 3775 доз первого компонента препарата, в других районах области - 10 814 доз.

Как рассказал Хальзов, в общей сложности на территорию области уже поступило 517 тыс. доз. На сегодня первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс вакцинации прошли 351 534 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пунктах вакцинации в Бердской ЦГБ стоят очереди. Горожане жалуются на невозможность оперативно поставить прививку. И нередко едут в соседний Новосибирск, как, например, бердчанин Евгений Балыбин. Напомним, что он назвал бардаком прививочную кампанию в горбольнице и направил жалобу в минздрав. Это стало поводом для визита в Бердск замминистра здравоохранения Елены Аксеновой.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал адреса прививочных пунктов в Бердске и Новосибирске, где бердчане могут вакцинироваться от коронавируса и какие препараты вводят.

О том, сколько жителей Бердска поставили прививку от коронавируса, читайте в ближайшее время.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:27:15 7/10/2021
Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо
2:20:21 7/10/2021
2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо
В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф
2:02:08 7/10/2021
В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф
Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна
1:39:14 7/10/2021
Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна
Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту
1:29:06 7/10/2021
Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту
Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство
1:20:53 7/10/2021
Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство
Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане
1:12:55 7/10/2021
Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане
Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
12:53:52 7/10/2021
Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
БердскГде поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации
12:38:57 7/10/2021
Где поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации
Как научиться чувствовать габариты машины?
12:20:31 7/10/2021
Как научиться чувствовать габариты машины?