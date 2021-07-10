Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, как в горбольницу поступает вакцина от коронавируса и от кого это зависит.
Поставки вакцин против COVID-19 в регионы России, включая Новосибирскую область, осуществляются централизованно и распределяются по всем медицинским учреждениям, где организованы пункты вакцинации. По словам Дробинской, поставки происходят «в соответствии с количеством прикрепленного населения». А вопросы объемов, сроков поставок и номенклатуры поставляемых вакцин относятся к компетенции Министерства здравоохранения РФ. Вместе с тем, по словам главврача, тонкости распределения и расходовании препаратов являются закрытой информацией.
- С учетом ежедневного расхода вакцин против новой коронавирусной инфекции медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Новосибирской области, осуществляющими вакцинацию против COVID-19, поставок вакцин в данные медицинские организации, а также сроков предоставления информации о расходе, остатках вакцин против новой коронавирусной инфекции и особенностей учета данных показателей, информация о наличии тех или иных вакцин в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, осуществляющих вакцинацию против COVID-19, носит служебный характер, - ответила Алла Дробинская.
Между тем, сейчас Новосибирская область испытывает дефицит противокоронавирусной вакцины. В регионе на 10 июля осталось порядка 10 814 тысячи доз первого компонента препарата. Это подтвердила глава регионального Росздравнадзора Елена Хрусталева.
В четверг глава минздрава региона Константин Хальзов сообщал, что в эти выходные, 10 и 11 июля, поступят 39 тыс. доз - первого и второго компонента в равном количестве.
- Они будут незамедлительно распределены в медицинские учреждения региона, - констатировал министр. Есть вероятность того, что вакцина поступит и в Бердскую ЦГБ.
По мнению Хрусталевой, дефицит первого компонента связан с тем, что в Новосибирской области увеличилось число желающих пройти вакцинацию. Кроме того, второй вакциной прививаются через 21 день, поэтому она расходуется чуть позднее.
По официальным данным, на утро субботы в Новосибирске имелось 3775 доз первого компонента препарата, в других районах области - 10 814 доз.
Как рассказал Хальзов, в общей сложности на территорию области уже поступило 517 тыс. доз. На сегодня первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс вакцинации прошли 351 534 человека.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пунктах вакцинации в Бердской ЦГБ стоят очереди. Горожане жалуются на невозможность оперативно поставить прививку. И нередко едут в соседний Новосибирск, как, например, бердчанин Евгений Балыбин. Напомним, что он назвал бардаком прививочную кампанию в горбольнице и направил жалобу в минздрав. Это стало поводом для визита в Бердск замминистра здравоохранения Елены Аксеновой.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал адреса прививочных пунктов в Бердске и Новосибирске, где бердчане могут вакцинироваться от коронавируса и какие препараты вводят.
О том, сколько жителей Бердска поставили прививку от коронавируса, читайте в ближайшее время.