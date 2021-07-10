В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть
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В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть

4:24:137/10/2021Фото: Flickr
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Подозреваемого в растление малолетней тульского полицейского уволили из органов внутренних дел.

Полицейский в Туле распространил интимные фото несовершеннолетней. за то, что она ему отказала в близости

В Туле возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в растлении несовершеннолетней.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") и ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), - сообщили в пресс-службе.

По данным следователей, полицейский познакомился с малолетней жительницей Тулы и попросил прислать ему несколько интимных фото, потом он попытался уговорить несовершеннолетнюю на интим, но получил отказ. В отместку бывший сотрудник полиции распространил фотографии девочки в сети. В отношении подозреваемого проводится проверка, его уже уволили из органов правопорядка.

- Его руководители будут привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения. Материалы, собранные оперативными подразделениями полиции и подразделением собственной безопасности УМВД России по Тульской области, переданы в следственные органы, - сообщили в пресс-службе УМВД.

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