В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть

В Туле возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в растлении несовершеннолетней.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") и ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), - сообщили в пресс-службе.
По данным следователей, полицейский познакомился с малолетней жительницей Тулы и попросил прислать ему несколько интимных фото, потом он попытался уговорить несовершеннолетнюю на интим, но получил отказ. В отместку бывший сотрудник полиции распространил фотографии девочки в сети. В отношении подозреваемого проводится проверка, его уже уволили из органов правопорядка.
- Его руководители будут привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения. Материалы, собранные оперативными подразделениями полиции и подразделением собственной безопасности УМВД России по Тульской области, переданы в следственные органы, - сообщили в пресс-службе УМВД.