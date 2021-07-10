Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?
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Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?

5:20:597/10/2021Фото: pixabay
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После богослужения корзины с фруктами несут домой и начинают отмечать праздник. Считается, что первое яблоко можно съесть только после службы в храме.

яблоня
Яблочным спасом называют Преображение Господне

Наверное, каждый слышал про праздник Яблочный спас. Им называют в народе праздник в церковном календаре, называемый Преображение Господне. Он празднуется всегда в одну и ту же дату и относится к двунадесятым.

Этот праздник очень почитаем в народе, а потому существует много запретов и суеверий, связанных с ним. Самый распространенный касается яблок. Якобы их запрещено есть до наступления Яблочного спаса.

Официального запрета на употребление яблок до начала праздника Преображения Господня в Библии не содержится.

Священники отвечают что это не более чем суеверие, и употреблять яблоки можно и до Яблочного спаса и после него, однако верующие люди часто воздерживаются от употребления этих вкусных фруктов до наступления праздника.

Дело в том что таким образом они выражают господу свою благодарность за подаренный им урожай. Есть традиция при посещении церкви в этот великий праздник приносить туда корзины с фруктами для того чтобы священник их освятил.

После богослужения корзины с фруктами несут домой и начинают отмечать праздник. Считается, что первое яблоко можно съесть только после службы в храме.

Однако, не забывайте что руководством к действию такое поверье не является. Это просто выражение народного уважения к церковному празднику. Наказание за него не существует и грехом оно, конечно же, не является.

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