Газ взорвался во время ремонта в квартире Новосибирска: Выбило окна и двери
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Газ взорвался во время ремонта в квартире Новосибирска: Выбило окна и двери

3:20:007/10/2021
0

По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры - ожоги ног и рабочий - ожоги рук. После их осмотра "скорая" отвезла сварщика в ожоговый центр.

Ударная волна выбила окно и дверь в квартире новосибирцев во время ремонта

В Ленинском районе Новосибирска во время сварочных работ в одной из квартир произошла разгерметизация газового баллона. Произошел взрыв, ударной волной которого в жилище выбило окно и входную дверь, сообщили МЧС по Новосибирской области 10 июля. Инцидент произошел около полудня в субботу в 9-этажке на ул. 1-й переулок Римского-Корсакова.

По информации спасательного ведомства, в квартире на первом этаже проводились ремонтные работы, во время которых произошел взрыв газового баллона. Из-за этого загорелись домашние вещи, которые удалось потушить до прибытия пожарных.

По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры - ожоги ног и рабочий - ожоги рук. После их осмотра "скорая" отвезла сварщика в ожоговый центр.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, а также оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области и служба пожаротушения для проверки информации и контроля за оперативной обстановкой. Правоохранители проводят проверку.

-По оперативной информации соседние квартиры не повреждены, - рассказали в МЧС.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока
3:06:49 7/10/2021
Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока
Почему эпатирующие публику знаменитости типа Зверева идут в Госдуму, объяснил политолог
2:45:52 7/10/2021
Почему эпатирующие публику знаменитости типа Зверева идут в Госдуму, объяснил политолог
БердскДефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:27:15 7/10/2021
Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо
2:20:21 7/10/2021
2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо
В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф
2:02:08 7/10/2021
В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф
Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна
1:39:14 7/10/2021
Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна
Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту
1:29:06 7/10/2021
Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту
Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство
1:20:53 7/10/2021
Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство
Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане
1:12:55 7/10/2021
Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане
Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
12:53:52 7/10/2021
Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска