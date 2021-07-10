Газ взорвался во время ремонта в квартире Новосибирска: Выбило окна и двери

В Ленинском районе Новосибирска во время сварочных работ в одной из квартир произошла разгерметизация газового баллона. Произошел взрыв, ударной волной которого в жилище выбило окно и входную дверь, сообщили МЧС по Новосибирской области 10 июля. Инцидент произошел около полудня в субботу в 9-этажке на ул. 1-й переулок Римского-Корсакова.
По информации спасательного ведомства, в квартире на первом этаже проводились ремонтные работы, во время которых произошел взрыв газового баллона. Из-за этого загорелись домашние вещи, которые удалось потушить до прибытия пожарных.
По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры - ожоги ног и рабочий - ожоги рук. После их осмотра "скорая" отвезла сварщика в ожоговый центр.
На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, а также оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области и служба пожаротушения для проверки информации и контроля за оперативной обстановкой. Правоохранители проводят проверку.
-По оперативной информации соседние квартиры не повреждены, - рассказали в МЧС.