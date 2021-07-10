Жертв коронавируса посчитали за сутки на 10 июля в Новосибирской области: Среди умерших 49-летний пациент
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Жертв коронавируса посчитали за сутки на 10 июля в Новосибирской области: Среди умерших 49-летний пациент

3:50:157/10/2021Фото: Nso.ru
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В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 5 391 пациент, в том числе 100 детей. В ковидном госпитале Бердска - 136 человек.

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Новые данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал оперативный штаб в субботу днем.

По информации оперштаба, за сутки на 10 июля в регионе выявлено 184 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 48 606, среди них 3 372 ребенка.

Излечились от коронавируса за все время пандемии 42 687 жителей Новосибирской области, в том числе 146 человек за последние 24 часа.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 5 391 пациент, в том числе 100 детей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ковидном госпитале Бердской ЦГБ сейчас лежит 136 человек.

-Скончались за сутки еще семь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 60 лет, 72 года, 80 лет и женщины в возрасте 68 лет, 79 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 144 человека, – назвали печальную статистику в оперштабе.

В отделениях реанимации сейчас находятся 356 человек,  62 тяжелых пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск, за сутки на 10 июля в Бердске выявили 8 новых зараженных коронавирусом. Всего заболел ковидом 1971 бердчанин.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, сколько человек заразились в Бердске и Новосибирской области после вакцинации.

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