Водитель Mercedes избил доставщика еды после замечания в Новосибирске: Врачам пришлось пересаживать кость в глазницу
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Водитель Mercedes избил доставщика еды после замечания в Новосибирске: Врачам пришлось пересаживать кость в глазницу

4:14:287/10/2021Фото: Юлия
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Пострадавший ищет очевидцев происшествия или записи с видеорегистраторов машин, стоящих в тот момент рядом. Восстанавливаться ему придется не меньше года.

Избитый на стоянке молодой парень ищет очевидцев происшествия, в котором он пострадал

Сергей Улитин стал жертвой жестокого избиения на парковке после того, как сложил зеркало автомобиля, чтобы привлечь внимание водителя. На это разъяренный владелец иномарки вышел и нанес парню увечье, из-за которого теперь 24-летний доставщик еды находится в больнице после проведенной операции.

— Я ехал на велосипеде по площади Карла Маркса, у «Версаля», за очередным заказом. Увидел, как перед остановкой стоит «Мерседес» и мешает проехать общественному транспорту. Чтобы привлечь внимание водителя в тонированной машине, я аккуратно сложил ему зеркало заднего вида. После этого он поехал за мной и остановился перед пешеходным переходом на зеленый свет у дома №3 на улице Титова и начал мне что-то кричать. Я попросил его отъехать к обочине, чтобы не мешать другим. Поговорили — к общему соглашению не пришли. Мужчина уехал. Я остался там же, ожидая следующий заказ. Минут через десять мужчина вернулся, пешком, без машины, и заявил, что я ему поцарапал автомобиль. Я попросил его показать царапину, на что получил удар в глаз, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Прохожие вызвали "скорую", та доставила пострадавшего в ГКБ №34. Водитель с места потасовки сбежал.

По словам медиков, для того, чтобы провести операцию, у Сергея пришлось взять кость из челюсти и пересадить ее в глазницу. Травма не должна повлиять на зрение молодого человека, но восстанавливаться ему придется не меньше года.

Сергей ищет очевидцев происшествия или записи с видеорегистраторов машин, стоящих в тот момент рядом.

— Мужчина был средних лет, ростом около 180 сантиметров, волосы светлые, спортивного телосложения, славянской внешности, каких-то отличительных примет на нем не было, — описал нападавшего Сергей.

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