12 июля - День Петра и Павла-2021: Как праздновать день святых? Специальная молитва

Святые апостолы Пётр и Павел являются самыми известными и самыми почитаемыми среди других апостолов Христа.
Ежегодно христиане отмечают их праздник в одну и ту же дату. У католиков он празднуется 29 июня, а у православных христиан 12 июля. Предваряет праздник Петров пост, который в 2021 году и длился 14 дней.
Интересным фактом является то, что при жизни Христа на земле эти два апостола друг с другом никогда не встречались, а совместный их путь начался уже после Вознесения Христова. Пётр и Павел, готовясь проповедовать христианство по всему миру, выдерживали длительный строгий пост, подготавливая свою душу и тело для тяжелой миссии.
Казнены они были во время гонений на христиан, оба были в одном и том же возрасте, когда приняли смерть, но их казнь состоялась с разницей в один год. В честь этих двух апостолов возведено много храмов, а день перенесения их мощей в первый из построенных храмов и стал днём их памяти.
Традиции
Православные очень любят этот праздник, в народе его часто называют макушкой лета. Утро начиналось у людей с того, что они встречали рассвет. Говорили, что в этот день солнышко "играет лентами". На кого попадали первые лучи солнца, того преследовала удача весь год.
После встречи рассвета верующие отправлялись в церкви на праздничную литургию, где участвовали в общей молитве и имели возможность обратиться к святым апостолам со своими молитвами. По окончании службы люди расходились по домам для того, чтобы накрыть праздничный стол, который в этот день может быть совершенно не постным.
На праздничный стол готовили самые вкусные блюда, в том числе и из мяса. Но летние салаты, зелень, ягоды и фрукты тоже обязательно присутствовали на праздничном столе.
Запреты в Петров день
В Петров день действуют запреты , которые обычно применяются на любой большой церковный праздник.
Значит в этот день стоит отложить несрочную и тяжелую физическую работу, нельзя убираться в доме, стирать бельё и работать на огороде.
Строго запрещается в этот день ругаться, обижаться, отказывать в помощи просящим, жадничать и обижать кого бы то ни было.
Существует народное поверье, которое гласит о том, что в этот день нельзя купаться в водоёмах. Возможно, это связано с тем, что апостол Пётр был рыбаком и очень много времени проводил у воды.
Нельзя в этот день сквернословить и заниматься сплетнями.
Церковь в этот день не разрешает венчание как и в любой другой церковный праздник.
В народе говорят, что сегодня нельзя иметь никаких дел с деньгами, то есть одалживать деньги, возвращать долги, заключать сделки.