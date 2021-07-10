Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста

В июле 2011 года вся Россия была в шоке от произошедшей катастрофы на теплоходе «Булгария», когда погибли 122 человека, из которых 28 — были дети. Ринат Габидинов, работавший на том теплоходе радистом спустя 10 лет вспоминает, что же стало причиной столь трагического конца круиза, подходившего к завершению.
По словам бывшего члена экипажа «Булгарии» двухдневный круиз подходил к концу и судно входило в Камское устье где должно было совершить маневр. В это время налетел ураган и сильно накренил судно в сторону правого борта, ни один двигатель не работал в тот момент.
- Оборудование на "Булгарии" в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня, — вспоминает Габидинов. Он попытался наладить связь, чтобы вызвать помощь, но на теплоходе «отказало все».
Старший механик сбежал с «Булгарии» в числе первых, и это стало одной из причин быстрого затопления судна, так как машинное отделение с открытыми иллюминаторами было брошено. Вода стала быстро поступать, поэтому судно стремительно погрузилось под воду.
Команда не смогла провести спасательные работы и вывести всех пассажиров в столь короткий срок. Оказалось, что старший механик в самый ответственный момент остановил двигатель, хотя без команды капитана не имел на это право.
-Капитан все это время пытался на мостике довести «Булгарию» до мели и не довел буквально 40 метров, - рассказал Габидинов.
На Волге крупнейшая катастрофа, где участвовало речное пассажирское судно, произошла 10 июля 2011 года. Шторм утопил двухпалубный теплоход «Булгария».
Погибли 122 человека, из которых 28 - дети, удалось спастись лишь 79. Пять человек, ответственных за гибель людей, осудили на сроки от 5 до 11 лет, пишет Лента.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", все они уже давно на свободе. А деньги семьям погибших по их вине так и не выплатили.