Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста
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Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста

5:16:097/10/2021Фото: Всегда виноватые несут ответственность?
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Налетевший ураган накренил судно с неработающими двигателями, все оборудование оказалось непригодным. Виновные в массовой трагедии уже на свободе.

Закладка камня для строительства часовни на месте гибели людей во время затопления "Булгарии"

В июле 2011 года вся Россия была в шоке от произошедшей катастрофы на теплоходе «Булгария», когда погибли 122 человека, из которых 28 — были дети. Ринат Габидинов, работавший на том теплоходе радистом спустя 10 лет вспоминает, что же стало причиной столь трагического конца круиза, подходившего к завершению.

По словам бывшего члена экипажа «Булгарии» двухдневный круиз подходил к концу и судно входило в Камское устье где должно было совершить маневр. В это время налетел ураган и сильно накренил судно в сторону правого борта, ни один двигатель не работал в тот момент.

- Оборудование на "Булгарии" в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня, — вспоминает Габидинов. Он попытался наладить связь, чтобы вызвать помощь, но на теплоходе «отказало все».

Старший механик сбежал с «Булгарии» в числе первых, и это стало одной из причин быстрого затопления судна, так как машинное отделение с открытыми иллюминаторами было брошено. Вода стала быстро поступать, поэтому судно стремительно погрузилось под воду.

Команда не смогла провести спасательные работы и вывести всех пассажиров в столь короткий срок. Оказалось, что старший механик в самый ответственный момент остановил двигатель, хотя без команды капитана не имел на это право.

-Капитан все это время пытался на мостике довести «Булгарию» до мели и не довел буквально 40 метров, - рассказал Габидинов.

На Волге крупнейшая катастрофа, где участвовало речное пассажирское судно, произошла 10 июля 2011 года. Шторм утопил двухпалубный теплоход «Булгария».

Погибли 122 человека, из которых 28 - дети, удалось спастись лишь 79. Пять человек, ответственных за гибель людей, осудили на сроки от 5 до 11 лет, пишет Лента.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", все они уже давно на свободе. А деньги семьям погибших по их вине так и не выплатили.

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