Лучшие дни по луне для работ в огороде в второй половине июля 2021 года: Когда можно удобрять растения и собирать урожай

16 и 17 июля
В эти два дня луна будет расти в созвездии Весов. Этот знак зодиака относятся к знакам средней плодородности. Благоприятно сеять салаты, высаживать огурцы для позднего осеннего урожая, всю зелень, в том числе петрушку и сельдерей. Можно посеять кольраби, цветную капусту для сбора осенью. Хорошо заниматься пасынкованием помидоров, убирать созревшие корнеплоды на хранение. Строго запрещено в эти два дня обрабатывать растения химии и делать прививки деревьям и кустарникам.
18 и 19 июля
Плодородный знак Скорпиона приютит растущую луну на эти 2 дня.
Дни хорошо подходят для высаживания рассады овощных культур, особенно помидоров, баклажанов и перцев. Можно посадить цветную капусту для сбора осенью, кольраби, благоприятна посадка многолетнего щавеля в эти два дня. Хорошо делать поливы, вносить подкормки, бороться с вредителями механическим методом без применения химии. Сегодня неблагоприятно собирать созревший картофель для хранения, делать обрезку деревьям. Не разрешается сегодня делить корни и клубнелуковицы.
20 и 21 июля
Во вторник и среду луна переходит в малопродуктивный знак Стрельца. Благоприятно в эти дни сеять редис на второй урожай и садить многолетний лук. Хорошо собирать семена, выкапывать картофель, собирать и сушить лук и чеснок. Можно провести борьбу с вредителями и болезнями разных растений с применением химических средств. Не рекомендуется в эти два дня делать поливы, проводить пасынкование помидоров, и обрезать растения.
22 и 23 июля
В эти два дня луна будет продолжать расти в Козероге. Этот знак относится к дням корня, характеризуется средней плодородностью. Сегодня можно садить цветную капусту, сеять кольраби, сделать повторный посев зелени. Благоприятно проводить работу по борьбе с вредителями и заболеваниями растений. Хорошо вносить подкормку: как корневую так и листовую. Не рекомендуется сегодня проводить любые работы, при которых можно повредить корневища растений.
24 июля - полнолуние - неблагоприятный день.
25 июля
Это первый день стареющей луны в неплодородном созвездии Водолея. Этот день не подходит посевных и посадочных работ любых культур в огороде. Из разрешенных видов работ сегодня только рыхление сухой почвы, прополка и прореживание частых всходов.
26, 27 и 28 июля
В понедельник, вторник и среду луна будет убывать в плодородном созвездии Рыбы. В эти три дня разрешены практически любые работы в огороде. Можно высаживать рассаду помидоров, огурцов, в северных районах разрешено высаживать в теплицу цветную капусту. Можно посадить картофель, если вы хотите собирать второй урожай. Строго запрещены сегодня работы по обрезанию деревьев и кустарников, а также работа с ядохимикатами.
29 и 30 июля
Луна убывающая и находится в неплодородном созвездии Овна. Не рекомендуются сегодня ни посадки, ни посевы, ни пересадка растений. Можно заняться сбором чеснока, если он созрел, картофеля и семян на хранение. Запрещены также пасынкования, внесение подкормок различных видов, а также поливы и обрезка плодовых деревьев и кустарников.
31 июля
Последний день месяца луна будет убывать в плодородном созвездии Тельца. В эти дни разрешены любые посадки, посевы, сбор урожая, поливы, внесение удобрений, прополки и закладывание компоста. Из запрещенных работ сегодня только рыхления недалеко от от корней растений и их пересадка.