Смородина: Варим самое вкусное витаминное варенье

Слышали ли вы о том, что смородину можно жарить? Конечно же, мы имеем в виду новый способ приготовления варенья, которое будет отличаться своей густотой и не будет обладать той приторной сладостью, которая присуща многим вареньям.
Для приготовления такого варенья мы не будем использовать ни одной капли воды. А соотношение сахара к ягодам будет гораздо меньшим, чем вы привыкли. На 1 килограмм сахара мы будем брать три килограмма смородины.
Для начала, конечно же, нужно перебрать смородину, удалить с неё все веточки и листочки. Промываем ягоды и оставляем её на сите, чтобы стекла лишняя вода.
Для приготовления понадобится чугунная сковорода с высокими бортиками. Сковороду нужно хорошо разогреть. На раскаленную сухую сковородку высыпаем 3 стакана ягод. Таким образом ягодки останутся целыми, а варенье получится более густым.
Периодически встряхивая сковородку, держим ягоды на самом сильном огне около 5 минут. От высокой температуры некоторые ягодки полопаются и дадут сок. Мелкие ягодки останутся целыми .
Когда вы увидели, что в сковороде появился сок, добавляем сахар . На 3 стакана смородины 1 стакан сахара.
Продолжайте перемешивать ягоды на сильном огне, крышкой накрывать не нужно, держите варенье на печке до той поры, пока не растворятся все крупинки сахара. Сковороду снимаем с плиты и сразу разливаем варенье по стерилизованным баночкам. Варенье готово.