Партии не спешат занять места депутатов в горсовете Бердска: Нет ни одной заявки на 10 июля 2021

В Бердске избирательная кампания в полном разгаре. На 10 июля заявления о желании баллотироваться в горсовет подали 26 претендентов на депутатский мандат. Это только самовыдвиженцы. Партии пока официально не заявили своих кандидатов в избирком. Времени остается немного.
- Люди идут, сдают подписные листы. В пятницу на заседании рабочей группы проверяли подписные листы двух кандидатов, - рассказала «Курьер. Среда Бердск» председатель бердской избирательной комиссии Наталья Фокина.
По ее словам, кандидатские удостоверения на 10 июля не выдали ни одному из претендентов на депутатский мандат. Вероятно, во вторник или среду состоится первое вручение удостоверений официально зарегистрированным кандидатам.
- Будут пока два. Просто больше нет, людей, которые бы сдали полный пакет документов, - отметила Фокина.
Она полагает, что наплыв регистрации кандидатов в депутаты горсовета Бердска пойдет примерно через неделю.
- Партийцы сдадут документы. А они не собирают подписи. Поэтому с ними проще, - констатировала глава ТИК.
Последний срок подачи документов от желающих баллотироваться приходится на 28 июля (до 18.00). В течение 10 дней избирком должен зарегистрировать человека в качестве кандидата (или мотивированно отказать в регистрации). Таким образом, 6 августа станет известен полный список претендентов на место в бердском депутатском корпусе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на четырех бердских округах сейчас нет депутатов, поэтому борьба там будет менее ожесточенная.
Выборы депутатов горсовета Бердска состоятся 19 сентября 2021 года - в один день с избранием нового состава Госдумы.