Партии не спешат занять места депутатов в горсовете Бердска: Нет ни одной заявки на 10 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Партии не спешат занять места депутатов в горсовете Бердска: Нет ни одной заявки на 10 июля 2021

4:57:547/10/2021
0

Из 26 пожелавших получить депутатский мандат только самовыдвиженцы. 6 августа станет известен полный список претендентов на место в бердском депутатском корпусе.

Вместо 33 депутатов будут избирать 27 - изменили численность и границы округов в Бердске

В Бердске избирательная кампания в полном разгаре. На 10 июля заявления о желании баллотироваться в горсовет подали 26 претендентов на депутатский мандат. Это только самовыдвиженцы. Партии пока официально не заявили своих кандидатов в избирком. Времени остается немного.

- Люди идут, сдают подписные листы. В пятницу на заседании рабочей группы проверяли подписные листы двух кандидатов, - рассказала «Курьер. Среда Бердск» председатель бердской избирательной комиссии Наталья Фокина.

По ее словам, кандидатские удостоверения на 10 июля не выдали ни одному из претендентов на депутатский мандат. Вероятно, во вторник или среду состоится первое вручение удостоверений официально зарегистрированным кандидатам.
- Будут пока два. Просто больше нет, людей, которые бы сдали полный пакет документов, - отметила Фокина.

Она полагает, что наплыв регистрации кандидатов в депутаты горсовета Бердска пойдет примерно через неделю.
- Партийцы сдадут документы. А они не собирают подписи. Поэтому с ними проще, - констатировала глава ТИК.

Последний срок подачи документов от желающих баллотироваться приходится на 28 июля (до 18.00). В течение 10 дней избирком должен зарегистрировать человека в качестве кандидата (или мотивированно отказать в регистрации). Таким образом, 6 августа станет известен полный список претендентов на место в бердском депутатском корпусе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на четырех бердских округах сейчас нет депутатов, поэтому борьба там будет менее ожесточенная.

Выборы депутатов горсовета Бердска состоятся 19 сентября 2021 года - в один день с избранием нового состава Госдумы.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть
4:24:13 7/10/2021
В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть
Самый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 года
4:20:16 7/10/2021
Самый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 года
Водитель Mercedes избил доставщика еды после замечания в Новосибирске: Врачам пришлось пересаживать кость в глазницу
4:14:28 7/10/2021
Водитель Mercedes избил доставщика еды после замечания в Новосибирске: Врачам пришлось пересаживать кость в глазницу
БердскЖертв коронавируса посчитали за сутки на 10 июля в Новосибирской области: Среди умерших 49-летний пациент
3:50:15 7/10/2021
Жертв коронавируса посчитали за сутки на 10 июля в Новосибирской области: Среди умерших 49-летний пациент
11 июля - День российской почты-2021: дизайнерские открытки и лучшие поздравления
3:40:30 7/10/2021
11 июля - День российской почты-2021: дизайнерские открытки и лучшие поздравления
Чем вывести пятно от ягоды с одежды?
3:20:50 7/10/2021
Чем вывести пятно от ягоды с одежды?
Газ взорвался во время ремонта в квартире Новосибирска: Выбило окна и двери
3:20:00 7/10/2021
Газ взорвался во время ремонта в квартире Новосибирска: Выбило окна и двери
Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока
3:06:49 7/10/2021
Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока
Почему эпатирующие публику знаменитости типа Зверева идут в Госдуму, объяснил политолог
2:45:52 7/10/2021
Почему эпатирующие публику знаменитости типа Зверева идут в Госдуму, объяснил политолог
БердскДефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:27:15 7/10/2021
Дефицит вакцины от коронавируса возник из-за роста желающих привиться: Как распределяют дозы, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская