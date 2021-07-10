Завоевавшая сердце Тимати и ставшая богатой победительница шоу «Холостяк» рассталась с рэпером

Ставшая победительницей шоу «Холостяк» Катя Сафарова стала богаче на 12 миллионов рублей и решила расстаться с рэпером Тимати, сердце которого она завоевала в ходе проекта.
Информация о расставании пары появилась в издании «7 дней.ру». После окончания проекта «Холостяк» модель стала популярной и выпустила собственный спортивный курс. По приблизительным подсчетам на него записались более 3,5 тысяч желающих, при этом цена курса составляла 3 500 рублей. В результате вычислений стало понятно, что 22-летняя Сафарова обладает 12 миллионами рублей только на данном проекте.
После завершения съемок на ТНТ, пара лишь два раза появлялась на публике, причем последний раз они прошли по красной дорожке премии «Муз-ТВ», после чего по отдельности поехали на отдых.
По данным СМИ, шоу оплатило Кате два миллиона рублей за подписчиков и «синюю галочку». Модель сейчас одна отдыхает в Испании, а Тимати предложил ей расстаться.