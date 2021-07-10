Лунный календарь работ в огороде на июль 2021 года: Когда можно и нельзя выполнять пересадку, собирать урожай и вносить подкормки
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Лунный календарь работ в огороде на июль 2021 года: Когда можно и нельзя выполнять пересадку, собирать урожай и вносить подкормки

11:20:087/10/2021Фото: pixabay
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В июле 2021 года на каждый день имеются свои благоприятные и неблагоприятные виды работ. Этот календарь даст понятное представление о том. как распланировать работу.

Растущая Луна будет с 11 по 23 июля

Благоприятные посевные и посадочные работы в огороде


Благоприятные дни для любителей цветов


Благоприятные дни для огородных работ


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