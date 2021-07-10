Лунный календарь работ в огороде на июль 2021 года: Когда можно и нельзя выполнять пересадку, собирать урожай и вносить подкормки
11:20:087/10/2021
В июле 2021 года на каждый день имеются свои благоприятные и неблагоприятные виды работ. Этот календарь даст понятное представление о том. как распланировать работу.
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Лунный календарь работ в огороде на июль 2021 года: Когда можно и нельзя выполнять пересадку, собирать урожай и вносить подкормки
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