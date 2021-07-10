Спасатели нашли всех погибших при крушении Ан-26 на Камчатке по фрагментам тел

Спасатели смогли собрать все фрагменты тел погибших в авиакатастрофе на Камчатке при крушении самолета АН-26.
- С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке, - рассказали в региональном управлении МЧС.
По словам сотрудников ведомства, опознание тел будет проходить по результатам ДНК, четыре тела можно опознать без проведения генетической экспертизы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пассажирский самолет АН-26 разбился, ударившись о сопку на Камчатке днем 6 июля. Находившиеся на борту 28 человек, среди которых в основном жители Паланы, погибли на месте.
Один черный ящик был найден, второй продолжают искать спасатели.