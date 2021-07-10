Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок
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Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок

5:51:087/10/2021Фото: Скриншот
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Наказание Кондратьеву соседи расценивают как сатисфакцию за то, что над ними так долго ржали.

Двухлетняя борьба соседей за тишину закончилась победой

Суд вынес приговор Юрию Кондратьеву из Нижнего Новгорода, изводившему соседей по многоэтажке звуками лошадиного ржания. "Бытовой террорист" получил 3,5 года условно, передает РЕН ТВ.

Он объявил  войну соседям из-за слишком громких, по его словам, звуков за стеной. Сначала он включал на полную громкость Rammstein, а затем - звуки конского ржания. На борьбу с Кондратьевым у живущих рядом ушло около 2 лет.

Чтобы обуздать шумного соседа, измученные жители проводили собрания, вызывали полицию. Результата не было. Тише не становилось.

Когдратьев говорил, что это месть, поскольку, судя по звукам, в соседней квартире живет "табун слонов", который каждый день устраивает "дикие скачки".

Соседям он предлагал сделать шумоизоляцию. И всякий раз показывал справку от психиатра.

Один раз проиграв суд, соседи подали на него коллективную жалобу. В отношении мстителя возбудили уголовное дело. Сначала поместили под стражу, потом отпустили под домашний арест. С одним условием - чтобы над соседями он больше не ржал. Но даже в суде Кондратьев угрожал соседям: звуки природы они скоро услышат снова.

Наказание Кондратьеву соседи расценивают как сатисфакцию за то, что над ними так долго ржали.

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