Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников
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Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников

6:04:467/10/2021Фото: Pixabay
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Бизнесмены обратились к мэру Москву с просьбой снизить процент привитых сотрудников и сдвинуть сроки вакцинации. Но мэр столицы был неприклонен.

В случае введения локдауна в столице в первую очередь пострадает общепит

На просьбу от бизнеса, который попросил мэра Москвы Сергея Собянина смягчить требования к работодателям — снизить процент вакцинированных и сдвинуть сроки вакцинации, - глава города ответил, что введет локдаун в случае, если его требования не будут выполнены.

- Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы, - пояснил глава города.

На просьбы перенести сроки вакцинации Сергей Собянин заметил:

- Если, конечно, дожидаться до последней недели, до последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, наверное, возникнут, конечно, проблемы. <…> Но если они <предприятия> сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие, — заявил мэр Москвы.

По словам мэра Москвы, власти города предпринимают максимальные усилия, чтобы не вводить дополнительных ограничений. Собянин заметил, что от локдауна пострадают те, кто не хочет ставить прививку - предприятия торговли, сферы услуг, рестораны и кафе.

В настоящее время каждый день в Москве и вакцинируются 110 тысяч человек. Число полностью привитых растет.

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