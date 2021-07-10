Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников

На просьбу от бизнеса, который попросил мэра Москвы Сергея Собянина смягчить требования к работодателям — снизить процент вакцинированных и сдвинуть сроки вакцинации, - глава города ответил, что введет локдаун в случае, если его требования не будут выполнены.
- Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы, - пояснил глава города.
На просьбы перенести сроки вакцинации Сергей Собянин заметил:
- Если, конечно, дожидаться до последней недели, до последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, наверное, возникнут, конечно, проблемы. <…> Но если они <предприятия> сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие, — заявил мэр Москвы.
По словам мэра Москвы, власти города предпринимают максимальные усилия, чтобы не вводить дополнительных ограничений. Собянин заметил, что от локдауна пострадают те, кто не хочет ставить прививку - предприятия торговли, сферы услуг, рестораны и кафе.
В настоящее время каждый день в Москве и вакцинируются 110 тысяч человек. Число полностью привитых растет.