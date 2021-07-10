Я не циник, но, когда на ТВ собирают 170 млн на лечение одного ребёнка...
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Я не циник, но, когда на ТВ собирают 170 млн на лечение одного ребёнка...

5:58:077/10/2021
0

почему-то думаю о тысячах других, которых можно было бы вылечить на эти деньги.

В рубрику "Сообщи свои новости" Психиатр:
Сбор денег на лечение детей по ТВ вызывает странные чувства у россиян
Сбор денег на лечение детей по ТВ вызывает странные чувства у россиян

Я не циник, но, когда на ТВ собирают 170 млн на лечение одного ребёнка, почему-то думаю о тысячах других, которых можно было бы вылечить на эти деньги..
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сбор на лечение ребенка
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