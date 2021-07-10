В рубрику "Сообщи свои новости" Психиатр:
Я не циник, но, когда на ТВ собирают 170 млн на лечение одного ребёнка, почему-то думаю о тысячах других, которых можно было бы вылечить на эти деньги..
почему-то думаю о тысячах других, которых можно было бы вылечить на эти деньги.
От редакции
А вы помогаете, когда сбор идет по ТВ на лечение? Как оцениваете такие сборы?
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