Лесные пожары уничтожили 72 дома, один человек погиб в Челябинской области

На месте лесных пожаров на юге Челябинской области нашли тело одного человека. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба в субботу.
«К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован», — сказал глава региона.
Теперь предстоит выяснить, почему пенсионера не эвакуировали. По предварительным данным, местный житель отказался покидать свой дом и погиб. Как пишут местные СМИ, нашли только обгоревшие кости пожилого мужчины.
По данным управления МЧС по Челябинской области, в населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.
Беспрецедентный пожар полыхает в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области. Днем 9 июля огонь дошел до двух крупных поселков. Жители рассказали, как бросали свои дома и уезжали, спасаясь от пожара. На месте работают сотни пожарных, военные, сотрудники лесхозов, прибыл губернатор. В регионе введен режим ЧС.
У троих эвакуированных из поселка Джабык человек диагностировали ожоги. Еще 18 жителям помощь медиков потребовалась из-за пережитого стресса.
За прошедшую ночь площадь пожаров достигла 14 тыс. га. Огонь уничтожил 71 постройку. Утром власти региона заявили, что площадь активного горения ограничена 20 га. В МЧС также рассказали, что в тушении пожаров задействованы более 600 человек, 142 единицы техники, четыре пожарных поезда, два самолета (Ил-76 и Бе-200ЧС) и один вертолет Ми-8.
Накануне региональные власти ввели режим ЧС, огонь накануне подошел к нескольким населенным пунктам: Париж, Джабык, Запасное и Новокаолиновый, их общее население составляет более 4 тыс. человек. В регионе возбуждены три уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере (ч. 2 ст. 261 УК), прокуратура взяла расследование дел под свой контроль.
Владимир Путин 10 июля по телефону принял доклад Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами в Челябинской области. Президент поручил главе региона сформулировать предложения по восстановлению утраченного в результате пожаров жилья граждан.
Кроме того, глава государства распорядился принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха более ста детей, эвакуированных из оздоровительного лагеря и интерната из-за угрозы возгорания, передает в субботу сайт Кремля.