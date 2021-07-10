Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля - такое впервые с начала пандемии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля - такое впервые с начала пандемии

6:53:107/10/2021
0

В России зафиксировали максимум умерших от коронавируса за сутки. Пятый день подряд смертность превысила 700 летальных исходов.

Смертность от коронавируса за сутки в России обновила рекорд с начала эпидемии

За последние сутки на 10 июля в России выявили 25 082 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в субботу в оперативном штабе. Второй день подряд прирост числа заразившихся превысил 25 000 человек. Накануне был зафиксирован максимум новых заболевших после 2 января (25 766). Общее число подтвержденных случаев заражения среди россиян достигло 5 758 300.

За сутки от коронавируса умерли 752 человека - это максимум с начала эпидемии COVID-19 в России. Пятый день подряд смертность от ковида превышает 700 летальных исходов. Всего с начала эпидемии оперштаб зафиксировал 142 253 смерти от коронавируса.

Выздоровели от COVID-19 в России 17 750 человек за последние 24 часа. Это минимум за пять дней. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 5 182 837 случаев выздоровления.

В Москве выявлено 5694 новых зараженных за сутки, в ковидные госпитали попали 1610 москвичей. На аппарате ИВЛ находятся 645 пациентов. За сутки в городе от коронавируса умерли 108 человек. Всего с начала эпидемии оперштаб зафиксировал в столице 23 538 умерших от коронавируса, 1 423 828 случаев заражения и 1 221 766 случаев выздоровления.

В Подмосковье за день выявили 2487 зараженных, в Санкт-Петербурге — 1978. В Нижегородской области 527 новых заболевших COVID-19, в Воронежской области — 423, в Красноярском крае — 401. Больше 300 случаев заражения в девяти регионах, больше 200 — в 23 регионах, больше 100 — в 25 регионах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за последние сутки зарегистрировали 184 новых случая заражения и 7 смертей от коронавируса.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спасатели нашли всех погибших при крушении Ан-26 на Камчатке по фрагментам тел
6:41:53 7/10/2021
Спасатели нашли всех погибших при крушении Ан-26 на Камчатке по фрагментам тел
Лесные пожары уничтожили 72 дома, один человек погиб в Челябинской области
6:26:54 7/10/2021
Лесные пожары уничтожили 72 дома, один человек погиб в Челябинской области
С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля
6:20:27 7/10/2021
С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля
Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников
6:04:46 7/10/2021
Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников
Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок
5:51:08 7/10/2021
Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок
Завоевавшая сердце Тимати и ставшая богатой победительница шоу «Холостяк» рассталась с рэпером
5:32:20 7/10/2021
Завоевавшая сердце Тимати и ставшая богатой победительница шоу «Холостяк» рассталась с рэпером
Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?
5:20:59 7/10/2021
Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?
Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста
5:16:09 7/10/2021
Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста
БердскПартии не спешат занять места депутатов в горсовете Бердска: Нет ни одной заявки на 10 июля 2021
4:57:54 7/10/2021
Партии не спешат занять места депутатов в горсовете Бердска: Нет ни одной заявки на 10 июля 2021
В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть
4:24:13 7/10/2021
В разврате с девочкой обвиняют полицейского: Не добившись секса, он "слил" интимные фото в Сеть