Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля - такое впервые с начала пандемии

За последние сутки на 10 июля в России выявили 25 082 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в субботу в оперативном штабе. Второй день подряд прирост числа заразившихся превысил 25 000 человек. Накануне был зафиксирован максимум новых заболевших после 2 января (25 766). Общее число подтвержденных случаев заражения среди россиян достигло 5 758 300.
За сутки от коронавируса умерли 752 человека - это максимум с начала эпидемии COVID-19 в России. Пятый день подряд смертность от ковида превышает 700 летальных исходов. Всего с начала эпидемии оперштаб зафиксировал 142 253 смерти от коронавируса.
Выздоровели от COVID-19 в России 17 750 человек за последние 24 часа. Это минимум за пять дней. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 5 182 837 случаев выздоровления.
В Москве выявлено 5694 новых зараженных за сутки, в ковидные госпитали попали 1610 москвичей. На аппарате ИВЛ находятся 645 пациентов. За сутки в городе от коронавируса умерли 108 человек. Всего с начала эпидемии оперштаб зафиксировал в столице 23 538 умерших от коронавируса, 1 423 828 случаев заражения и 1 221 766 случаев выздоровления.
В Подмосковье за день выявили 2487 зараженных, в Санкт-Петербурге — 1978. В Нижегородской области 527 новых заболевших COVID-19, в Воронежской области — 423, в Красноярском крае — 401. Больше 300 случаев заражения в девяти регионах, больше 200 — в 23 регионах, больше 100 — в 25 регионах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за последние сутки зарегистрировали 184 новых случая заражения и 7 смертей от коронавируса.