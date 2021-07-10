Какой тип женщины возьмет в любовницу мужчина в зависимости от его знака зодиака

Это ужасно - быть обманутым, но еще хуже узнать, что у вашего мужа / супруги есть роман.
Когда у мужчины есть любовница, это больше, чем нескромность - это продолжающиеся отношения, и мужчина должен делать выбор. Независимо от того, материальные они или эмоциональные, кто-то пострадает.
Большинство женщин не собираются становиться любовницами, они просто однажды оказываются в этом положении, пишет https://www.yourtango.com
Вы должны решить, можно ли восстановить ваши отношения или роман разрушил их навсегда.
Многие мужчины с любовницами делают все, что в их силах, чтобы сохранить свой роман и любовницу в секрете, и бывает трудно узнать правду.
Вы можете задаться вопросом, есть ли определенный тип женщины, которая может соблазнить вашего мужа, и в этом может помочь астрология.
Звезды знают, какую женщину ищет ваш мужчина в качестве любовницы, и могут помочь вам ответить: влюблен ли мой женатый мужчина в другую женщину?
Судя по знаку зодиака, это тот тип, с которым у него, вероятно, будет продолжающийся роман.
1. Овен (21 марта - 19 апреля)Женщина, которую Овен принял бы в качестве любовницы, - это женщина, добивающаяся успеха сама по себе.
Она ни в ком не нуждается и очень независима. Она очень склонна к сексуальным приключениям, и мужчина-Овен будет чувствовать, что она держит его в напряжении.
2. Телец (20 апреля - 20 мая)Мужчина-Телец никогда не изменил бы, если бы полностью не влюбился. Если он заводит любовницу, он, вероятно, собирается жениться на ней в какой-то момент.
Любовница для Тельца - это тот, кто любит роскошь и очень чувственен. Она одна из тех женщин, которые входят в комнату, источая чувственность и сексуальность.
У нее не так много подруг, она будет очень предана своему мужчине и немного подчиняться ему.
3. Близнецы (21 мая - 20 июня)К сожалению, когда дело доходит до обмана, у Близнецов плохая репутация - у них это хорошо получается. Им нравится много разных партнеров и умственная стимуляция.
Женщина, которую Близнецы примут за любовницу, очень умна, даже умна.
Она замечательный оратор и, возможно, доктор или профессор колледжа. Ему нравится быть с ней, потому что она не только не отстает от него, но и превосходит его по интеллекту.
4. Рак (21 июня - 22 июля).Любовница Рака также является его терапевтом, мамочкой и опекуном.
Когда они вместе, он половину времени жалуется, скулит и теряет эмоциональную окраску. Мужчина-Рак обращается со своей любовницей, как со своей женой, и в каком-то смысле это величайшее предательство из всех.
5. Лев (23 июля - 22 августа)Тип женщины, которую Лев принял бы в качестве любовницы, - это женщина у власти, которая может помочь его карьере.
Он чувствует, что она действительно понимает его, поскольку постоянно делает ему комплименты. Его любовница очень хороша в сексе и всегда удивляет его в постели, а затем говорит, каким удивительным он был, снова обращая внимание на него.
6. Дева (23 августа - 22 сентябряЭто может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, как вы на это смотрите, но если у вашего мужчины-Девы роман, вы, вероятно, этого не узнаете, но они такие загадочные и сдержанные.
Тип женщины, которую Дева возьмет в любовницу, будет казаться идеальным, поскольку Девы склонны быть перфекционистами. Она будет прекрасно выглядеть, быть умной и заставит мужчину-Деву почувствовать себя желанным и любимым.
7. Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы отлично умеют разделять вещи, чтобы обе женщины в его жизни чувствовали себя любимыми, и никто не пострадал.
Тип женщины, которую Весы выбирают в любовницу, будет полиамурным и очень обаятельным.
Она увлекается духовностью и вещами в стиле нью-эйдж. Мужчина-Весы может солгать любовнице, чтобы она поверила, что у него открытый брак.
8. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Скорпионы не большие обманщики, и они не любят лгать, поэтому, если у них есть любовница, то это по какой-то веской причине, например, из-за дикого сексуального извращения.
Хозяйка-Скорпион может быть доминатрикс или секс-работницей другого типа. Она не боится его сексуальных аппетитов и без колебаний пытается удовлетворить его.
9. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрельца непросто заставить принять решение, но когда он это делает, он обычно верен. Однако, если они чувствуют, что их отношения устаревают, они могут посчитать оправданным завязать роман.
Для Стрельца нет ничего необычного в том, чтобы иметь несколько женщин в разных городах по всему миру, особенно если его работа требует путешествий.
Любовница Стрельца может даже не знать, что она чья-то любовница, и может не успокаиваться на его обмане.
10. Козерог (22 декабря - 19 января).Козероги благородны, поэтому они скорее разорвут отношения, чем изменят. Однако, если бы они завели любовницу, она была бы полной противоположностью его жены.
Когда Козероги сбиваются с пути, они выбирают совершенно неподходящих женщин. Она будет безответственной, кричащей, распутной - кем-то, кого, по мнению Козерога, нужно было спасти.
11. Водолей (20 января - 18 февраля)Водолей обманывает, только если думает, что его партнер им изменяет. Женщина, которую они возьмут в любовницы, будет очень умной, необычной и творческой. Эта женщина заставит мужчину-Водолея гадать практически обо всем, особенно о ее чувствах. Она будет очень бесстрастной и спокойной.
12. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Мужчины-Рыбы любят тайные любовные романы, поэтому вполне вероятно, что у них будет любовница.
Женщина, которую Рыбы возьмут в любовницу, будет очень уверенной и эгоцентричной, поэтому мужчина-Рыбы может посвящать большую часть своего времени тому, чтобы доставить ей удовольствие.