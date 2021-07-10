Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии
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Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии

8:38:137/10/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков.

Чайка считает, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии
Чайка считает, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии

Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство — 2021", пишет РИА Новости.

Чайка считает, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Он сказал, что ранее написал президенту соответствующую бумагу и тот поддержал эту инициативу.

-Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать, - заявил он.
С идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.

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