Депортацию 500 тысяч россиян из Крыма планируют власти Украины

Украина готовит выдворение около 500 тысяч россиян «после возращения Крыма» под контроль Киева, об этом сказал 10 июля в эфире ТВ-канала «Украина 24» министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
-Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Сегодня там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России, - заявил украинский министр.
Он уверен, что все россияне добрались до Крыма не через погранпосты Украины, а иными путями, поэтому их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».