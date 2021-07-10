Депортацию 500 тысяч россиян из Крыма планируют власти Украины
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Депортацию 500 тысяч россиян из Крыма планируют власти Украины

8:50:507/10/2021Фото: www.pxfuel.com
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От этом заявил украинский министр Алексей Резников. Правда, случится это «после возращения Крыма» под контроль Киева.

Все россияне добрались до Крыма не через погранпосты Украины
Все россияне добрались до Крыма не через погранпосты Украины

Украина готовит выдворение около 500 тысяч россиян «после возращения Крыма» под контроль Киева, об этом сказал 10 июля в эфире ТВ-канала  «Украина 24» министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

-Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Сегодня там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России, - заявил украинский министр.

Он уверен, что все россияне добрались до Крыма не через погранпосты Украины, а иными путями, поэтому их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».

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