Онлайн-калькулятор продолжительности жизни человека создали ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Онлайн-калькулятор продолжительности жизни человека создали ученые

9:49:397/10/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Снижение способности выполнять повседневные действия - например, готовить еду или ходить в туалет - было более серьезным предиктором смертности, чем существовавшие ранее условия.

По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечебной помощи в качестве основной цели к уходу
По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечебной помощи в качестве основной цели к уходу

Ученые разработали новый онлайн-калькулятор, который может предсказать, сколько проживут пожилые люди.

Команда из Университета Оттавы в Онтарио, Канада, заявляет, что их оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе (RESPECT) позволяет точно спрогнозировать смерть в течение шести месяцев, ишет https://www.dailymail.co.uk

Исследователи основали этот инструмент на данных более чем 491 000 пожилых людей, которые получали помощь на дому в период с 2007 по 2013 год.

Команда заявляет, что ее инструмент проходит пилотное исследование в местных сообществах Онтарио, и надеется, что врачи и персонал по уходу на дому воспользуются калькулятором, чтобы понять, в каком уходе могут нуждаться их пациенты.
«Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать», - говорится в заявлении ведущего автора, доктора Эми Хсу, профессора кафедры семейной медицины Университета Оттавы.

-Например, это может помочь взрослому ребенку спланировать, когда взять отпуск на работе, чтобы побыть с родителем, или решить, когда взять последний семейный отпуск вместе, - говорят ученые.

Инструмент ориентирован на пожилых людей, которые пользуются или нуждаются в уходе на дому и могут умереть в течение следующих пяти лет.

Чтобы использовать калькулятор, пользователи отвечают на 17 вопросов о своем здоровье или здоровье членов своей семьи и способности заботиться о себе.

После ввода возраста и пола человека калькулятор спрашивает, был ли у пациента диагностированы какие-либо основные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, рак, сердечную недостаточность, гипертонию и инсульт.

Затем он классифицирует риск смерти пациента: низкий, средний, высокий или очень высокий.

Затем калькулятор предлагает риск смерти через три месяца, один год и пять лет на основе тех же ответов пользователей.

Кроме того, инструмент задает вопросы о том, нуждается ли пациент в поддержке в повседневной деятельности или в управлении своим здоровьем и в какой степени.

Например, 89-летняя женщина без каких-либо сопутствующих заболеваний, но нуждающаяся в помощи по поддержанию гигиены и перемещению по дому, считается очень хрупкой и имеет ожидаемую продолжительность жизни 2,7 года.

Но 62-летний мужчина с высоким кровяным давлением и нормальным выполнением повседневной деятельности является лишь умеренно хилым и имеет ожидаемую продолжительность жизни 4,3 года.

Исследователи обнаружили, что снижение способности выполнять повседневные действия - например, готовить еду или ходить в туалет - было более серьезным предиктором смертности, чем существовавшие ранее условия.

-Знание того, сколько человек должен жить, имеет важное значение для принятия обоснованных решений о том, какое лечение ему следует пройти и где оно должно быть получено, - сказал доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы, в своем заявлении. - По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечебной помощи в качестве основной цели к уходу, который максимизирует качество оставшейся жизни человека.

«Встаньте на колено»: жест Дании разозлил англичан
Что случилось в мае: горькая правда о смерти Меньшова
После увольнения Черчесов сделал заявление
Появился пугающий прогноз ученых насчет COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Итальянские ученые высказались о вакцине «Спутник V»
Почему огурцы и помидоры не «терпят друг друга» на одной тарелке
онлайн-калькулятор продолжительности жизни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бы знать, сколько вам отпущено?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смородина: Варим самое вкусное витаминное варенье
9:20:05 7/10/2021
Смородина: Варим самое вкусное витаминное варенье
Прогулочный катер врезался в бетонную опору моста в Петербурге. Среди пострадавших дети
9:16:17 7/10/2021
Прогулочный катер врезался в бетонную опору моста в Петербурге. Среди пострадавших дети
Депортацию 500 тысяч россиян из Крыма планируют власти Украины
8:50:50 7/10/2021
Депортацию 500 тысяч россиян из Крыма планируют власти Украины
Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии
8:38:13 7/10/2021
Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии
Лучшие дни по луне для работ в огороде в второй половине июля 2021 года: Когда можно удобрять растения и собирать урожай
8:20:52 7/10/2021
Лучшие дни по луне для работ в огороде в второй половине июля 2021 года: Когда можно удобрять растения и собирать урожай
Какой тип женщины возьмет в любовницу мужчина в зависимости от его знака зодиака
8:19:05 7/10/2021
Какой тип женщины возьмет в любовницу мужчина в зависимости от его знака зодиака
Для настоящих сладкоежек прикольные открытки и слова 11 июля в день шоколада
7:40:59 7/10/2021
Для настоящих сладкоежек прикольные открытки и слова 11 июля в день шоколада
12 июля - День Петра и Павла-2021: Как праздновать день святых? Специальная молитва
7:20:30 7/10/2021
12 июля - День Петра и Павла-2021: Как праздновать день святых? Специальная молитва
С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021
7:05:21 7/10/2021
С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021
Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля 2021 - такое впервые с начала пандемии
6:53:10 7/10/2021
Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля 2021 - такое впервые с начала пандемии