Онлайн-калькулятор продолжительности жизни человека создали ученые

Ученые разработали новый онлайн-калькулятор, который может предсказать, сколько проживут пожилые люди.
Команда из Университета Оттавы в Онтарио, Канада, заявляет, что их оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе (RESPECT) позволяет точно спрогнозировать смерть в течение шести месяцев, ишет https://www.dailymail.co.uk
Исследователи основали этот инструмент на данных более чем 491 000 пожилых людей, которые получали помощь на дому в период с 2007 по 2013 год.
Команда заявляет, что ее инструмент проходит пилотное исследование в местных сообществах Онтарио, и надеется, что врачи и персонал по уходу на дому воспользуются калькулятором, чтобы понять, в каком уходе могут нуждаться их пациенты.
«Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать», - говорится в заявлении ведущего автора, доктора Эми Хсу, профессора кафедры семейной медицины Университета Оттавы.
-Например, это может помочь взрослому ребенку спланировать, когда взять отпуск на работе, чтобы побыть с родителем, или решить, когда взять последний семейный отпуск вместе, - говорят ученые.
Инструмент ориентирован на пожилых людей, которые пользуются или нуждаются в уходе на дому и могут умереть в течение следующих пяти лет.
Чтобы использовать калькулятор, пользователи отвечают на 17 вопросов о своем здоровье или здоровье членов своей семьи и способности заботиться о себе.
После ввода возраста и пола человека калькулятор спрашивает, был ли у пациента диагностированы какие-либо основные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, рак, сердечную недостаточность, гипертонию и инсульт.
Затем он классифицирует риск смерти пациента: низкий, средний, высокий или очень высокий.
Затем калькулятор предлагает риск смерти через три месяца, один год и пять лет на основе тех же ответов пользователей.
Кроме того, инструмент задает вопросы о том, нуждается ли пациент в поддержке в повседневной деятельности или в управлении своим здоровьем и в какой степени.
Например, 89-летняя женщина без каких-либо сопутствующих заболеваний, но нуждающаяся в помощи по поддержанию гигиены и перемещению по дому, считается очень хрупкой и имеет ожидаемую продолжительность жизни 2,7 года.
Но 62-летний мужчина с высоким кровяным давлением и нормальным выполнением повседневной деятельности является лишь умеренно хилым и имеет ожидаемую продолжительность жизни 4,3 года.
Исследователи обнаружили, что снижение способности выполнять повседневные действия - например, готовить еду или ходить в туалет - было более серьезным предиктором смертности, чем существовавшие ранее условия.
-Знание того, сколько человек должен жить, имеет важное значение для принятия обоснованных решений о том, какое лечение ему следует пройти и где оно должно быть получено, - сказал доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы, в своем заявлении. - По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечебной помощи в качестве основной цели к уходу, который максимизирует качество оставшейся жизни человека.