Потеря зубов ведет к страшному заболеванию, доказали ученые
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Потеря зубов ведет к страшному заболеванию, доказали ученые

9:56:347/10/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Взрослые, у которых отсутствовали зубы, имели больше шансов иметь когнитивные нарушения, если у них не было зубных протезов, по сравнению с теми, у кого они были.

Хорошее здоровье полости рта может помочь замедлить снижение когнитивных функций
Хорошее здоровье полости рта может помочь замедлить снижение когнитивных функций

Новое исследование показало, что люди, которые начинают терять зубы, более склонны к развитию деменции.

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили, что потеря зубов является фактором риска как для деменции, так и для когнитивных нарушений, и с каждым потерянным зубом риск возрастает, пишет https://www.dailymail.co.uk

И наоборот, хорошее здоровье полости рта, в том числе зубные протезы, может защитить от когнитивного спада, по мнению команды.
Хотя причина связи остается неясной, исследователи предполагают, что здесь может иметь место ряд факторов.

Например, отсутствие зубов может привести к затруднению жевания, что может способствовать дефициту питательных веществ, а также может быть связь между заболеванием десен и снижением когнитивных функций.

Д-р Бей Ву, руководивший исследованием, сказал: «Учитывая ошеломляющее количество людей, у которых ежегодно диагностируется болезнь Альцгеймера и деменция, а также возможность улучшить здоровье полости рта на протяжении всей жизни, важно получить более глубокое понимание связи между плохим состоянием здоровья».

Деменция - это синдром, связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга, которым страдает примерно каждый 14 человек в возрасте старше 65 лет и каждый шестой человек старше 80 лет.

Синдром вызван повреждением клеток головного мозга, которое мешает клеткам общаться друг с другом.

Ассоциация Альцгеймера объяснила: «Эти изменения вызывают снижение мыслительных навыков, также известных как когнитивные способности, достаточно серьезное, чтобы нарушить повседневную жизнь и независимое функционирование. Они также влияют на поведение, чувства и отношения».

В ходе исследования команда намеревалась понять, связано ли здоровье полости рта с деменцией.

Они провели метаанализ 14 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 34 074 взрослых и 4689 случаев людей с пониженной когнитивной функцией.

Их анализ показал, что у взрослых с большей потерей зубов риск развития когнитивных нарушений в 1,48 раза выше, а риск диагностирования деменции - в 1,28 раза.

Тем не менее, взрослые, у которых отсутствовали зубы, имели больше шансов иметь когнитивные нарушения, если у них не было зубных протезов, по сравнению с теми, у кого они были.

Это говорит о том, что хорошее здоровье полости рта может помочь замедлить снижение когнитивных функций.

Углубившись в выводы, исследователи обнаружили, что каждый дополнительный отсутствующий зуб был связан с повышенным на 1,4% риском когнитивных нарушений и на 1,1% повышенным риском деменции.

Сян Ци, который работал над исследованием, сказал: «Эта зависимость « доза-реакция»между количеством отсутствующих зубов и риском снижения когнитивной функции существенно усиливает доказательства, связывающие потерю зубов с когнитивными нарушениями, и предоставляет некоторые доказательства того, что потеря зубов может прогнозировать снижение когнитивных функций.

Хотя причина связи остается неясной, у исследователей есть ряд возможных теорий.

Отсутствие зубов может привести к проблемам с жеванием, что может способствовать дефициту питательных веществ или способствовать изменениям в мозге.

Между тем, предыдущие исследования указали на связь между заболеванием десен - основной причиной потери зубов - и снижением когнитивных функций.

Исследователи также отмечают, что потеря зубов может отражать пожизненные социально-экономические проблемы, которые также являются факторами риска снижения когнитивных функций.

Д-р Ву добавил: «Наши результаты подчеркивают важность поддержания хорошего здоровья полости рта и его роль в сохранении когнитивных функций».

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деменцияпотеря зубов
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