Фото: есть мы - и все! На мнение соседей - наплевать!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Анна:
Добрый вечер, хочу поделиться - вот так проездная дорога на авиаторов выглядит, а если вдруг скорая или пожарка, нет разницы на чужое мнение соседей, есть мы и все!!!!
А если вдруг скорая или пожарка?
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Анна:
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