Фото: есть мы - и все! На мнение соседей - наплевать!
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Фото: есть мы - и все! На мнение соседей - наплевать!

10:04:017/10/2021
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А если вдруг скорая или пожарка?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Анна: 

Вот так проездная дорога на авиаторов выглядит
Вот так проездная дорога на авиаторов выглядит

Добрый вечер, хочу поделиться - вот так проездная дорога на авиаторов выглядит, а если вдруг скорая или пожарка, нет разницы на чужое мнение соседей, есть мы и все!!!!
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