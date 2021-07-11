Календарь дачника на 11 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

11 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 04:46, а закат в 22:31.
Хронология лунных дней
- 1 лунный день c 04:18 10.07.2021 по 04:46 11.07.2021
- 2 лунный день c 04:46 11.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
Благоприятно во льве:
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
2 лунный день (+)
11 июля 2021 года в 12:00 — 2 лунный день. Начало первой фазы Луны. В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.
Во второй день новолуния земля стремится дышать после некоторой паузы, при этом, активность биополя направляется вверх. Все соки растения начинают подниматься от корней к стволу, листьям и плодам. Прослеживается некоторое уменьшение притяжения земли и все растения начинают всасывать из земли большое количество микроэлементов, влаги и быстро набирают силу.
Рекомендуется во 2 лунный день:
- посадка и пересадка;
- посев листовых, зеленых, бахчевых и плодовых культур;
- пересадка и посадка кустарников и деревьев;
- минеральная подкормка;
- полив, желательно прикорневой;
- заготовка посадочного материала и его укоренение;
- обработка земли;
- прививка и перевивка.
Не рекомендуется в 2 лунный день:
- проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: mirkosmosa.ru