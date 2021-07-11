С Днём рыбака прикольные открытки и приятные слова для каждого
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С Днём рыбака прикольные открытки и приятные слова для каждого

12:20:017/11/2021Фото: bonnycards.ru
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День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля.

День рыбака

Всех, кто рыбалку уважает
С днем рыбака мы поздравляем.
И на воде, и просто в жизни
Улова крупного желаем.

Чтоб клев был просто не реальным,
Всегда рыбалка хороша...
Чтоб сом попался премиальный
И пела радостно душа.

День рыбака

Твое призвание — рыбак,
Ведь в хитром деле ты мастак,
Так пусть всегда клюет отлично,
В работе, и, конечно, жизни личной!

Улов растет пускай нескромный,
Им будь всегда, рыбак, довольный,
Рыбалки легкой и приятной,
И жизни яркой и занятной!

День рыбака

Пусть рыба будет на крючке
Сегодня, завтра и всегда.
И в этот, столь прекрасный день
Мы поздравляем рыбака.

Больших уловов, вод спокойных,
Пусть будут крупные сомы.
Не знать беды в просторах водных
Тебе желаем дружно мы.

День рыбака

Дружище, с праздником тебя,
С всемирным днем — Днем рыбака!
И пожелать хочу улова,
И замечательного клева!

Чтоб бодрячком вставал сутра,
Не помешал ни зной, ни ветер,
И покорялись все моря,
Все океаны на планете!

Еще, всегда быть в настроении,
Всегда, во всем тебе везения,
И чтоб всегда была уха,
В делах — добро, в душе — весна!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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