С Днём рыбака прикольные открытки и приятные слова для каждого

Всех, кто рыбалку уважает
С днем рыбака мы поздравляем.
И на воде, и просто в жизни
Улова крупного желаем.
Чтоб клев был просто не реальным,
Всегда рыбалка хороша...
Чтоб сом попался премиальный
И пела радостно душа.
Твое призвание — рыбак,
Ведь в хитром деле ты мастак,
Так пусть всегда клюет отлично,
В работе, и, конечно, жизни личной!
Улов растет пускай нескромный,
Им будь всегда, рыбак, довольный,
Рыбалки легкой и приятной,
И жизни яркой и занятной!
Пусть рыба будет на крючке
Сегодня, завтра и всегда.
И в этот, столь прекрасный день
Мы поздравляем рыбака.
Больших уловов, вод спокойных,
Пусть будут крупные сомы.
Не знать беды в просторах водных
Тебе желаем дружно мы.
Дружище, с праздником тебя,
С всемирным днем — Днем рыбака!
И пожелать хочу улова,
И замечательного клева!
Чтоб бодрячком вставал сутра,
Не помешал ни зной, ни ветер,
И покорялись все моря,
Все океаны на планете!
Еще, всегда быть в настроении,
Всегда, во всем тебе везения,
И чтоб всегда была уха,
В делах — добро, в душе — весна!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru