Офигенные поздравления и картинки рыбакам в праздник 11 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Офигенные поздравления и картинки рыбакам в праздник 11 июля 2021 года

7:50:007/11/2021Фото: bonnycards.ru
0

В разгар лета, во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

День рыбака

С Днём рыбака! Пускай улов
Всегда завидным будет, крупным,
Везение выше облаков
Пусть ждёт и вечером, и утром.

Не подведут погода, снасть,
И будет ярким настроение,
Пусть каждый день живётся всласть
С восторгом, светом, вдохновением!

День рыбака

Поздравлять с днём рыбака
Я начну издалека:
Перво-наперво, в порядке
Быть чтоб даже без зарядки
(Но лучше не пренебрегай,
Здоровье ты оберегай),
Затем желаю жить богато,
Не от зарплаты до зарплаты.
Ну и главное, конечно:
Чтоб клевало безупречно,
Возвращаться чтоб домой
Всегда с уловом за спиной!

День рыбака

С Днем рыбака вас поздравляю,
Солидным будет пусть улов,
Пускай душа поет от счастья
И организм будет здоров.

Вам на рыбалке я желаю
Душой и сердцем отдыхать,
В процессе этом неизменно
Желаю силы вам черпать.

День рыбака

Нужна для организма рыба,
Всем она полезна нам,
За что и говорим спасибо
Мы всем сегодня рыбакам.

Рыбачьте снова вы и снова,
Пусть хорошим будет клев.
Всем — отличного улова
И-чтоб каждый был здоров.

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
праздникпоздравленияпраздникидень рыбакаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июля 2021 в России и мире
7:40:31 7/11/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июля 2021 в России и мире
БердскПогода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде
6:51:33 7/11/2021
Погода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде
Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года
6:15:24 7/11/2021
Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года
БердскСильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного шторма
5:45:08 7/11/2021
Сильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного шторма
С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман
5:05:25 7/11/2021
С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман
Могу ли дети умереть от тяжелой формы коронавируса, исследование
5:00:31 7/11/2021
Могу ли дети умереть от тяжелой формы коронавируса, исследование
Причины развода после +50 лет: почему распадаются многолетние браки
4:00:06 7/11/2021
Причины развода после +50 лет: почему распадаются многолетние браки
Можно ли обвенчаться в день Святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Кому благоволят первоверховные апостолы
3:00:29 7/11/2021
Можно ли обвенчаться в день Святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Кому благоволят первоверховные апостолы
Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход
2:00:21 7/11/2021
Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход
У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи
1:00:32 7/11/2021
У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи