Офигенные поздравления и картинки рыбакам в праздник 11 июля 2021 года

С Днём рыбака! Пускай улов
Всегда завидным будет, крупным,
Везение выше облаков
Пусть ждёт и вечером, и утром.
Не подведут погода, снасть,
И будет ярким настроение,
Пусть каждый день живётся всласть
С восторгом, светом, вдохновением!
Поздравлять с днём рыбака
Я начну издалека:
Перво-наперво, в порядке
Быть чтоб даже без зарядки
(Но лучше не пренебрегай,
Здоровье ты оберегай),
Затем желаю жить богато,
Не от зарплаты до зарплаты.
Ну и главное, конечно:
Чтоб клевало безупречно,
Возвращаться чтоб домой
Всегда с уловом за спиной!
С Днем рыбака вас поздравляю,
Солидным будет пусть улов,
Пускай душа поет от счастья
И организм будет здоров.
Вам на рыбалке я желаю
Душой и сердцем отдыхать,
В процессе этом неизменно
Желаю силы вам черпать.
Нужна для организма рыба,
Всем она полезна нам,
За что и говорим спасибо
Мы всем сегодня рыбакам.
Рыбачьте снова вы и снова,
Пусть хорошим будет клев.
Всем — отличного улова
И-чтоб каждый был здоров.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru