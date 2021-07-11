Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года

Сегодня день российской почты,
И ты сотрудник этой сферы.
Желаю быть предельно точной,
Всё, что захочешь, делай смело.
Зарплата будет пусть достойной,
Клиентов вежливых желаю.
Чтоб проходил твой день спокойно,
И благодарность выражали.
День почты российской — важнейшая дата,
Единственной связью была же когда-то!
Нет в мире надежней и лучше сейчас.
И с праздником этим поздравлю я вас.
Здоровья и счастья, любви, доброты,
Вам яркого солнца, цветов красоты.
Друзья в нужный час пусть на помощь придут,
Удача и радость всегда вас найдут!
Всех, кто с почтой тесно связан,
Поздравляю я сейчас,
Пусть всегда вас озаряет
Блеск счастливых, добрых глаз.
Труд ваш нужен, несомненно
В каждом ведь письме — судьба,
Будьте в тонусе, здоровы.
Нам без вас никак нельзя.
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Письмоносец всех времен —
Наш любимый почтальон!
Кто в России всех быстрее,
Всех добрее и нужнее?
Ну, конечно, это он —
Наш чудесный почтальон!
Что сегодня нам сказать,
Что ему нам пожелать?
Пусть он будет так здоров,
Чтоб не нужно докторов!
Пусть он будет так трудиться,
Чтобы мы могли гордиться!
И такой ему любви,
Чтоб до краешков земли!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru