Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года
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Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года

6:15:247/11/2021Фото: bipbap.ru
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День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.

День российской почты

Сегодня день российской почты,
И ты сотрудник этой сферы.
Желаю быть предельно точной,
Всё, что захочешь, делай смело.

Зарплата будет пусть достойной,
Клиентов вежливых желаю.
Чтоб проходил твой день спокойно,
И благодарность выражали.

День российской почты

День почты российской — важнейшая дата,
Единственной связью была же когда-то!
Нет в мире надежней и лучше сейчас.
И с праздником этим поздравлю я вас.

Здоровья и счастья, любви, доброты,
Вам яркого солнца, цветов красоты.
Друзья в нужный час пусть на помощь придут,
Удача и радость всегда вас найдут!

День российской почты

Всех, кто с почтой тесно связан,
Поздравляю я сейчас,
Пусть всегда вас озаряет
Блеск счастливых, добрых глаз.

Труд ваш нужен, несомненно
В каждом ведь письме — судьба,
Будьте в тонусе, здоровы.
Нам без вас никак нельзя.

День российской почты

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Письмоносец всех времен —
Наш любимый почтальон!

Кто в России всех быстрее,
Всех добрее и нужнее?
Ну, конечно, это он —
Наш чудесный почтальон!

Что сегодня нам сказать,
Что ему нам пожелать?
Пусть он будет так здоров,
Чтоб не нужно докторов!

Пусть он будет так трудиться,
Чтобы мы могли гордиться!
И такой ему любви,
Чтоб до краешков земли!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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