Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля
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Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля

9:40:567/11/2021Фото: pixabay.com
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21 июля (8 июля по старому стилю) православные верующие празднуют день Обретения иконы Казанской Божией Матери.

Собор Казанской Иконы Божией Матери

Храните икону Казанскую
Вы в красном своем уголке,
Пусть жизнь охраняет христианскую,
Была, чтоб душа налегке.

Все с помощью к ней с упованием,
И даст благодати она!
Всех с праздником! Вашим желанием,
Пусть веры накроет волна!

***

В День Казанской иконы Божией Матери желаем,
Пусть Господь наш всевышний всех от зла оберегает!
Мы к иконе прикоснёмся чудотворной и святой,
Пусть она нам дарит счастье, мир, надежду и любовь!
День ноябрьский приносит пусть добро и радость вам,
Вверх взлетают пусть молитвы чудотворные слова!

***

Эта икона дарит чудеса
Молитесь, православные христиане!
Пусть вас услышат в праздник небеса
Мария Дева будет вечно с вами!

Казанская икона в помощь вам,
Живите вы в добре и состраданье,
И тянутся сердца пусть к небесам,
И веры пусть откроется дыханье!

***

Христиане! От души вас поздравляю,
С этим лучистым православным днем!
Казанская икона озаряет,
Сегодня своим радужным лучом!

***

Всегда от бед она пусть защищает
И помощи во всех благих делах
Казанская Икона вдохновляет,
И нет сомненья в Божьих чудесах,

Я в этот светлый праздник поздравляю
Христианский мир от всей своей души
И про святых не забывать желаю
Чтобы была мудрее ваша жизнь!

Источник: omolitvah.ru

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