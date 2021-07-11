Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля

Храните икону Казанскую
Вы в красном своем уголке,
Пусть жизнь охраняет христианскую,
Была, чтоб душа налегке.
Все с помощью к ней с упованием,
И даст благодати она!
Всех с праздником! Вашим желанием,
Пусть веры накроет волна!
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В День Казанской иконы Божией Матери желаем,
Пусть Господь наш всевышний всех от зла оберегает!
Мы к иконе прикоснёмся чудотворной и святой,
Пусть она нам дарит счастье, мир, надежду и любовь!
День ноябрьский приносит пусть добро и радость вам,
Вверх взлетают пусть молитвы чудотворные слова!
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Эта икона дарит чудеса
Молитесь, православные христиане!
Пусть вас услышат в праздник небеса
Мария Дева будет вечно с вами!
Казанская икона в помощь вам,
Живите вы в добре и состраданье,
И тянутся сердца пусть к небесам,
И веры пусть откроется дыханье!
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Христиане! От души вас поздравляю,
С этим лучистым православным днем!
Казанская икона озаряет,
Сегодня своим радужным лучом!
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Всегда от бед она пусть защищает
И помощи во всех благих делах
Казанская Икона вдохновляет,
И нет сомненья в Божьих чудесах,
Я в этот светлый праздник поздравляю
Христианский мир от всей своей души
И про святых не забывать желаю
Чтобы была мудрее ваша жизнь!
Источник: omolitvah.ru