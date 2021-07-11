С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля

В парадной форме и с улыбкой
Встречаешь пассажиров ты,
Бортпроводник — звучит достойно,
Профессия твоей мечты!
Сегодня мы тебя поздравим
И пожелаем жить без бед,
Полетов только безопасных,
Счастливых, долгих-долгих лет.
Стюардессе вся команда
Распевает дифирамбы.
Неземная красота —
Гордость нашего борта.
Пассажиров успокоит,
Всех рассадит по местам.
Дефиле для них устроит,
Поднимаясь к небесам.
Можно в этот день для вас
Скажем несколько мы фраз?
Пусть все взлеты и посадки
Происходят мягко, гладко.
Пусть работа будет в радость,
Пусть заплата дарит благость,
Ну а каждый пассажир
Пусть приносит только мир.
Выше птиц летаешь ежедневно,
Сто полетов на твоем счету,
Ты для нас — небесная царевна,
И всегда, как воин, на посту!
Ты улыбки даришь пассажирам,
Помогаешь скрасить их полет,
И бываешь даже их кумиром,
Очень любит стюардесс народ!
Пусть тебя любовь на крыльях носит,
Дарит счастья много и тепла,
И сюрпризы чаще преподносит,
Бескорыстного сердечного добра!
Я сегодня поздравляю
Птиц прекрасных без оков.
В день для вас, бесспорно, важный
Для славных бортпроводников.
Пусть любимая работа
Дарит крылья каждый раз,
Как большой корабль в небо
Поднимает быстро вас.
Лучезарная улыбка
Будет искренней всегда.
В мире, счастье и успехе
Пусть летят ваши года.
Работа бортпроводника
Я знаю, точно нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взлетаешь в небо высоко!
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru