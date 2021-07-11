С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля
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С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля

8:45:087/11/2021Фото: fresh-cards.ru
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Международный день бортпроводника 2021 года объединяет специалистов во многих странах мира, в их числе – Россия.

День бортпроводника

В парадной форме и с улыбкой
Встречаешь пассажиров ты,
Бортпроводник — звучит достойно,
Профессия твоей мечты!

Сегодня мы тебя поздравим
И пожелаем жить без бед,
Полетов только безопасных,
Счастливых, долгих-долгих лет.

День бортпроводника

Стюардессе вся команда
Распевает дифирамбы.
Неземная красота —
Гордость нашего борта.

Пассажиров успокоит,
Всех рассадит по местам.
Дефиле для них устроит,
Поднимаясь к небесам.

Можно в этот день для вас
Скажем несколько мы фраз?
Пусть все взлеты и посадки
Происходят мягко, гладко.

Пусть работа будет в радость,
Пусть заплата дарит благость,
Ну а каждый пассажир
Пусть приносит только мир.

День бортпроводника

Выше птиц летаешь ежедневно,
Сто полетов на твоем счету,
Ты для нас — небесная царевна,
И всегда, как воин, на посту!

Ты улыбки даришь пассажирам,
Помогаешь скрасить их полет,
И бываешь даже их кумиром,
Очень любит стюардесс народ!

Пусть тебя любовь на крыльях носит,
Дарит счастья много и тепла,
И сюрпризы чаще преподносит,
Бескорыстного сердечного добра!

День бортпроводника

Я сегодня поздравляю
Птиц прекрасных без оков.
В день для вас, бесспорно, важный
Для славных бортпроводников.

Пусть любимая работа
Дарит крылья каждый раз,
Как большой корабль в небо
Поднимает быстро вас.

Лучезарная улыбка
Будет искренней всегда.
В мире, счастье и успехе
Пусть летят ваши года.

День бортпроводника

Работа бортпроводника
Я знаю, точно нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взлетаешь в небо высоко!

Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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