Чарующие открытки от дизайнера в день иконы Божией Матери «Троеручица» 11 июля 2021 года для верующих

Все православные сегодня отмечают день иконы Божией Матери "Троеручница".
Эта икона признана чудотворной - случалось много чудес по излечению рук и ног.
Молитвы данной иконе помогают исцелиться от разных болезней - она чудотворная.
Все православные сегодня отмечают день иконы Божией Матери "Троеручница".
Эта икона признана чудотворной - случалось много чудес по излечению рук и ног.
От редакции
С праздником!
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