Чарующие открытки от дизайнера в день иконы Божией Матери «Троеручица» 11 июля 2021 года для верующих
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Чарующие открытки от дизайнера в день иконы Божией Матери «Троеручица» 11 июля 2021 года для верующих

9:02:547/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Молитвы данной иконе помогают исцелиться от разных болезней - она чудотворная.

Икона Божией Матери: «Троеручица»

Все православные сегодня отмечают день иконы Божией Матери "Троеручница".

Икона Божией Матери: «Троеручица»

Эта икона признана чудотворной - случалось много чудес по излечению рук и ног.

Икона Божией Матери: «Троеручица»

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