С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман
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С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман

5:05:257/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Месяц Зуль-хиджа у мусульман - один из самых дорогих. Это период дан, чтобы работать над своей душой.

Начало месяца Зуль-хиджа

В этом месяце мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам.

Начало месяца Зуль-хиджа

В месяце Зуль-хиджа запрещено вести войны и вступать в конфликты.

Начало месяца Зуль-хиджа

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