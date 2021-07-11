С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман

В этом месяце мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам.
В месяце Зуль-хиджа запрещено вести войны и вступать в конфликты.
Месяц Зуль-хиджа у мусульман - один из самых дорогих. Это период дан, чтобы работать над своей душой.
В этом месяце мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам.
В месяце Зуль-хиджа запрещено вести войны и вступать в конфликты.
От редакции
С праздником!
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