С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления

Я с днем Петра и Павла
Хочу поздравить вас,
Хранят ворота рая
Апостолы для нас.
С искренней молитвой
К святым ты обратись,
Пусть верой и надеждой
Твою наполнят жизнь.
К посланиям апостолов
Прислушайся душой,
Очисти мысли грешные
Ты истиной святой.
Солнце слуг своих — лучи
Разметать спешит с рассветом,
Чтоб нашли Петру ключи
От земли в день летний этот.
Они рыщут по полям,
С рек русалок прогоняют,
Петь мешают соловьям
И кукушек ослепляют.
На Петров день сто примет
И немерено традиций:
Зятю — к теще на обед,
Из реки водой умыться...
Главное же этим днем —
Жить, для всех добра желая.
Петр видит все, а он
Стережет ворота рая...
В день святых апостолов Павла и Петра
Мы поздравим весь народ с самого утра.
Пожелаем искренне людям долго жить,
Чтоб за жизнь великую мудрость накопить,
Научиться Господу говорить: «Прости».
Верный путь к Всевышнему для себя найти,
Не гоняться попусту за дождём монет
И уметь лукавому твёрдо крикнуть: «Нет!».
В праздник христианский,
День Петра и Павла
Я желаю, чтобы
Жизнь светлее стала.
Петр пусть и Павел
Своей славной силой
Вас оберегают,
Делая счастливой.
Чтобы под защитой
Были вы святою,
И с душой открытой
Жили красотою.
Источник: pozdravok.ru