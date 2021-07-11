С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления

5:26:537/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Чудесный праздник, посвященный самым почитаемым апостолам Петру и Павлу отмечается ежегодно 12 июля.

День Петра и Павла

Я с днем Петра и Павла
Хочу поздравить вас,
Хранят ворота рая
Апостолы для нас.

С искренней молитвой
К святым ты обратись,
Пусть верой и надеждой
Твою наполнят жизнь.

К посланиям апостолов
Прислушайся душой,
Очисти мысли грешные
Ты истиной святой.

День Петра и Павла

Солнце слуг своих — лучи
Разметать спешит с рассветом,
Чтоб нашли Петру ключи
От земли в день летний этот.

Они рыщут по полям,
С рек русалок прогоняют,
Петь мешают соловьям
И кукушек ослепляют.

На Петров день сто примет
И немерено традиций:
Зятю — к теще на обед,
Из реки водой умыться...

Главное же этим днем —
Жить, для всех добра желая.
Петр видит все, а он
Стережет ворота рая...

День Петра и Павла

В день святых апостолов Павла и Петра
Мы поздравим весь народ с самого утра.
Пожелаем искренне людям долго жить,
Чтоб за жизнь великую мудрость накопить,
Научиться Господу говорить: «Прости».
Верный путь к Всевышнему для себя найти,
Не гоняться попусту за дождём монет
И уметь лукавому твёрдо крикнуть: «Нет!».

День Петра и Павла

В праздник христианский,
День Петра и Павла
Я желаю, чтобы
Жизнь светлее стала.

Петр пусть и Павел
Своей славной силой
Вас оберегают,
Делая счастливой.

Чтобы под защитой
Были вы святою,
И с душой открытой
Жили красотою.

День Петра и Павла


Источник: pozdravok.ru

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень Петра и Павла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
5:21:09 7/11/2021
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
5:20:52 7/11/2021
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
4:54:58 7/11/2021
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
4:51:18 7/11/2021
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
БердскНа бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
4:38:34 7/11/2021
На бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман
4:20:11 7/11/2021
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман
Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
4:14:40 7/11/2021
Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
Умер избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала
3:51:38 7/11/2021
Умер избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала
Макгрегор во время боя сломал ногу и проиграл Порье
3:35:13 7/11/2021
Макгрегор во время боя сломал ногу и проиграл Порье
Что опасно собирать после праздника святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Главные традиции и приметы в день апостолов
3:20:38 7/11/2021
Что опасно собирать после праздника святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Главные традиции и приметы в день апостолов