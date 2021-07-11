Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля

Сегодня — день фотографа. Был долог путь у них —
От старых вспышек с магнием до камер цифровых,
О, смелые фотографы на горы поднимались,
Пещеры все облазили, и в воду погружались!
Поздравим мы фотографов — и молодых и старых,
Успехов пожелаем им и сверхудачных кадров!
День фотографа пришел
И тебя мы поздравляем!
И огромнейших успехов
В фотографии желаем!
Вдохновения тебе
Пожелаем мы сердечно,
Что любовь свою нашел
И остался с ней навечно!
Чтобы горе и беда
Никогда не повстречались,
А удача и любовь
От тебя не отлучались!
В жизни всех моментов ярких — память он оставит,
С Днем фотографа мы очень Вас хотим поздравить,
Вы приносите улыбки, и мешок эмоций,
Пусть в работе, в личной жизни — всё-всё удается!
Творческого Вам развития, счастья, вдохновения,
Пусть становятся всё выше Ваши достижения!
И клиентов будет много, прибыль возрастает,
Во всех Ваших начинаниях жизнь пусть помогает!
Источник: pozdravok.ru