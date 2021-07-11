Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля

6:45:037/11/2021
0

День фотографа – ежегодный праздник, который отмечается 12 июля.

День фотографа

Сегодня — день фотографа. Был долог путь у них —
От старых вспышек с магнием до камер цифровых,
О, смелые фотографы на горы поднимались,
Пещеры все облазили, и в воду погружались!
Поздравим мы фотографов — и молодых и старых,
Успехов пожелаем им и сверхудачных кадров!

День фотографа

День фотографа пришел
И тебя мы поздравляем!
И огромнейших успехов
В фотографии желаем!

Вдохновения тебе
Пожелаем мы сердечно,
Что любовь свою нашел
И остался с ней навечно!

Чтобы горе и беда
Никогда не повстречались,
А удача и любовь
От тебя не отлучались!

День фотографа

В жизни всех моментов ярких — память он оставит,
С Днем фотографа мы очень Вас хотим поздравить,
Вы приносите улыбки, и мешок эмоций,
Пусть в работе, в личной жизни — всё-всё удается!

Творческого Вам развития, счастья, вдохновения,
Пусть становятся всё выше Ваши достижения!
И клиентов будет много, прибыль возрастает,
Во всех Ваших начинаниях жизнь пусть помогает!

Источник: pozdravok.ru

Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Какое будущее далай-лама предсказал России
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
После увольнения Черчесов сделал заявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Не встали на колено»: поступок сборной Украины потряс
Звезды, которые не любят Россию и отказываются сюда приезжать
Появился пугающий прогноз ученых насчет COVID
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень фотографа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Курьер. Среда. Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
6:45:03 7/11/2021
Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
БердскРекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области
6:44:47 7/11/2021
Рекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области
БердскРозыск: Пропала без вести в Бердске 85-летняя пенсионерка с потерей памяти
6:22:34 7/11/2021
Розыск: Пропала без вести в Бердске 85-летняя пенсионерка с потерей памяти
Солнечный взрыв в июле 2021 года: Ученые боятся геомагнитного коллапса
6:20:47 7/11/2021
Солнечный взрыв в июле 2021 года: Ученые боятся геомагнитного коллапса
Перед убийством долго пытали застреленного президента Гаити, заявил временный глава государства
6:12:43 7/11/2021
Перед убийством долго пытали застреленного президента Гаити, заявил временный глава государства
Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист
5:59:16 7/11/2021
Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист
Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
5:39:49 7/11/2021
Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
5:39:49 7/11/2021
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
5:26:53 7/11/2021
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
5:21:09 7/11/2021
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске