У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи
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У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи

1:00:327/11/2021,Руби МирандаФото: https://www.pxfuel.com/
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Сияющая позитивность Солнца в трине с глубокой задумчивостью Нептуна проливает свет на то, насколько мы удивительны ... а также насколько удивительными мы можем быть, если отправимся в это путешествие.

Для трех счастливых знаков зодиака в этом месяце сбудутся мечты, и все это произойдет, пока Солнце в трине с Нептуном в Рыбах
Для трех счастливых знаков зодиака в этом месяце сбудутся мечты, и все это произойдет, пока Солнце в трине с Нептуном в Рыбах

Кем бы были люди без своей мечты? Лучшее в их наличии - это когда они сбываются, и это случится со всеми нами в этом году.

Но для трех счастливых знаков зодиака в этом месяце сбудутся мечты, и все это произойдет, пока Солнце в трине с Нептуном в Рыбах.

Что делает этот конкретный транзит - Солнце в трине с Нептуном - настолько наполненным потенциалом, так это то, что он воздействует на наше чувство добра.

Мы вот-вот испытаем рост нашего желания творить, и многие из нас захотят творить добрые дела с нашими творениями, пишет https://www.yourtango.com

Можем ли мы осуществить мечты? Мы можем и, безусловно, будем работать над достижением этого идеала, прилагая необходимые усилия и сосредоточившись.

Когда мы говорим о снах, мы не имеем в виду только надежды и желания, и мы не говорим о снах, которые нам снятся ночью ... мы говорим о том, что мысль творческая; «Я думаю, следовательно, я есть».

Во время этого чудесного перехода мы получаем восхитительный вкус нашего собственного потенциала и способностей.

Сияющая позитивность Солнца в трине с глубокой задумчивостью Нептуна проливает свет на то, насколько мы удивительны ... а также насколько удивительными мы можем быть, если отправимся в это путешествие.

В это время мы смотрим на Закон притяжения, который можно использовать в качестве основы для всех наших занятий и интересов.

Мы смотрим на период времени, когда мы можем верить во что-то, когда мы можем проявлять свое намерение просто потому, что мы чисты сердцем.

Сейчас хорошие времена, друзья мои, и мы поступим разумно, удостоившись подарков, которые получаем, поскольку все мы знаем, что ничто не длится вечно.

Сможем ли мы осуществить наши мечты? Да мы можем. С правильными элементами в космическом небе и соответствующим количеством смазки для локтей - мы можем сделать все, что угодно.

Какие знаки осуществят свои мечты во время Солнца в трине Нептуна?

Знаки зодиака, мечты которых сбываются во время трина Солнца Нептуну, 10-23 июля 2021 г .:

Весы (23 сентября - 22 октября)

Есть что-то особенное, что вы любите - это может быть любовь к животным, любовь к искусству, любовь к созиданию ... и вы обнаружите, что во время этого перехода ваша любовь не хочет оставаться на месте; он хочет выйти и хочет направления.

В то время как вы довольны своими интересами, вам больше не нравится сидеть с ними, вы чувствуете необходимость раскрыть их, чтобы они могли стать для вас «реальными».

Время подходящее, и вы это чувствуете. Ваша цель верна; вы здесь не для славы или богатства - вы в этом потому, что считаете, что делаете правильные вещи и что ваши усилия в конечном итоге либо помогут кому-то, либо сделают его более счастливым, чем если бы вы не получили вовлеченный.

Ваша «сбывшаяся мечта» заключается в том, что во время Солнечной Трины Нептуна вы сможете успешно кому-то помочь - и что кто-то может оказаться совершенно незнакомым человеком.

Весы - вы известны своей добротой и мягкими манерами. Ваш мягкий дух - это именно то, что нужно, и если доставлять удовольствие людям является частью вашего стартового набора, то вы добьетесь огромного успеха. Трина, Весы!

Водолей (20 января - 18 февраля)

Аспект Солнца в этой конкретной Трине - это то, что преподнесет вам сюрприз на всю жизнь: общение с любимым человеком.

Возможно, вы испытывали небольшое подавление в любовных отношениях - это может распространяться и на платонические отношения.

Вы ждали, когда что-то изменится, но вы никогда не думали, что сами "изменитесь'', и что случилось, так это то, что ваша дружба или партнерство превратились в эти усилия без общения, которые, как мы все знаем, могут нанести ущерб.

Отсутствие разговоров означает отсутствие понимания. Что нужно, так это мост между сторонами, чтобы открыть дверь для заблокированной связи.

Нептун позволяет этому случиться, и удивительно то, что это не будет исходить от вас. Фактически, то, что было у вас на уме, не принадлежит исключительно вам; ваш партнер или друг думает о том же:

"Почему мы не разговариваем по-настоящему?" Имея это в виду, ожидайте, что они придут к вам. Потому что для тебя, Водолей, это значит сказать «да». Речь идет об открытости. Речь идет о признании того, насколько драгоценна жизнь и насколько короткой она может быть. Откройте свое сердце сейчас - позвольте любви влиться.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Когда мечты сбываются для вас, Рыбы, они приходят в виде счастливых семейных тусовок. Солнце всегда доброе, и в трине с Нептуном вы испытываете чувство глубокого сострадания и сердечного общения.

Вам нужно только знать, что все в безопасности, довольны и здоровы, и в течение этого периода времени у вас будет это, и это доставит вам удовольствие, превзойдя ваши самые смелые мечты.

И хотя мы все думаем о Рыбах как о знаке, который не хочет оставаться в покое, мы знаем, что, когда вы предоставлены своим собственным устройствам, вы вполне довольны тем, что работаете над поделками или начинаете первые наброски для Роман.

Написание, сочинение и рисование - все это неотъемлемая часть пакета Sun Trine Neptune, а для Рыб - даже в большей степени.

Найдите время, чтобы выразить свою благодарность и проявить творческий подход. Жизнь прекрасна, Рыбы - все вокруг в прекрасной форме, и вот вы стоите на вершине горы и говорите: «Я вас всех люблю».

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