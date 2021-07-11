Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход
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Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход

2:00:217/11/2021,Ирина НоваяФото: https://www.pxfuel.com/
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Возможность уйти на пенсию во второй половине 2021 года будет у тех россиянок, которым исполнилось 56 с половиной лет.

Снизить возраст на 2 года смогут россиянки с трудовым стажем в 37 лет
Снизить возраст на 2 года смогут россиянки с трудовым стажем в 37 лет

Пенсионная реформа трёхлетней давности изменила нормативы возраста россиянок. Теперь закончить трудовую карьеру они смогут не с 55-ти, а с 60-ти лет. Но изменения входят в жизнь постепенно: тем, кто ожидал выхода на отдых в ближайшие годы, не придётся работать 5 дополнительный лет. Пенсионный возраст женщин, как и мужчин, полностью повысят в течение 10-ти лет. Всецелое исполнениереформыожидается в 2028 году.

Возможность уйти на пенсию во второй половине 2021 года будет у тех россиянок, которым исполнилось 56 с половиной лет. То есть их дни рождения должны находиться между 1 января и 30 июня 1965 года. Стаж, необходимый для получения пенсии в этот период будет равен 12 лет, взамен 11-летнему прошлогоднему.

Смена возраста

Рост качества жизни в России вместе с уменьшением числа трудоспособных людей породили потребность приподнять показатели возраста для желающих выйти на пенсию. Впервые об этом заговорили ещё в начале двухтысячных. Но до полноценной реформы инициатива доросла в 2018-м. Тогда было решено за 10 переходных лет добавить по 5 лет пенсионного возраста и мужчинам, и женщинам.

Сначала планировалось увеличить показатель для россиянок на 8 лет: с 55-ти до 63-х. Против этого выступил Президент РФ Владимир Путин. Решено было остановиться на 60-ти годах.

В октябре 2018-го новый закон начал действовать, а возраст выхода на пенсию – расти. И вот, во втором полугодии 2021-го на отдых отправились те россиянки, которым добавили по 1,5 года.

Женщины, рождённые после 1 июля 1965 года, в текущем году закончить работу не успеют. Выход на пенсию их ждёт в начале 2022-го.

В 2023-м никто из россиянок трудовую деятельность не завершит. Именинницы 1966 года отправятся на пенсию в 2024-м, в возрасте 58 лет. Первыми 60-летними на отдых уйдут женщины, рождённые в 1968 году.

Кому меньше ждать

Возможность уйти на пенсию раньше 60-ти есть у многодетных матерей. Три ребёнка, воспитанные минимум до 8-ми лет, позволят россиянке сократить срок ожидания на 3 года. Четверо детей на тех же основаниях вычитают из пенсионного возраста 4 года. Если детей, воспитанных в семье, пятеро, то показатель для матери снижается до 50-ти.

Начислить пенсию многодетным получится, если их суммарный стаж составляет не меньше 15-ти лет, а показатель пенсионных баллов не ниже 30-ти.

Снизить возраст на 2 года смогут россиянки с трудовым стажем в 37 лет. Тогда же на пенсию отправятся женщины, которые так и не смогли трудоустроиться в предпенсионный период.

С учётом реформы, жительницы Крайнего Севера будут уходить на пенсию не в 60, а в 55 лет. Показатель будет наращиваться постепенно, до 2028 года. Северные народы, численность которых уменьшается, будут выходить на пенсию ещё раньше, в 50 в женском эквиваленте.

Ранняя пенсия ждёт женщин, имеющих 20-летнюю выслугу в рядах вооружённых сил РФ. Летчицы и космонавтки также могут отправиться на пенсию после 20 лет рабочего стажа. Выслуга сокращается до 15-ти, если у россиянки подтвердились серьёзные проблемы со здоровьем.

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