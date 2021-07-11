Можно ли обвенчаться в день Святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Кому благоволят первоверховные апостолы

Для значимых событий православия существуют каноны – правила жизни христиан, продиктованные церковью. Они объясняют, как питаться, молиться и трудиться в этот день. Один из праздников, имеющий статус великого – день памяти апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. В 2021 году это понедельник.
Таинство венчания
Венчание – это не просто красивый обряд, а одно из семи церковных таинств, сопровождающих земной путь христианина. «Развенчаться» при разводе, увы, нельзя.
Православие не разрешает венчание в постные дни, так как праздник считается радостным, что противоречит духу поста.
Петровский пост накануне дня Петра и Павла, исключает возможность венчания. Поэтому христианские пары особенно ждут апостольского праздника. Но 12 июля венчаться тоже нельзя, запрет снимается толькона следующий день.
Церковь не рекомендует играть свадьбу во время праздников, потому что личная радость венчания заслонит событие церковной жизни, сдвинув его на второй план.
Исключения из канонов есть. С согласия действующего архиерея можно совершить срочное венчание. Например, соединить браком пожилую или болеющую пару, если есть риск, что один из будущих супругов не доживёт до конца поста.
Небесные покровители
В первую очередь Пётр и Павел благоволят людям, которые носят их имена. Для них 12 июля – день тезоименитства или именины. Ориентируясь на святцы, христиане стараются назвать Пашами и Петями мальчиков, рождённых в середине июля.
Апостол Пётр начинал свой путь, как рыбак, поэтому он покровительствует всем рыболовам. Рассчитывать на особое заступничество Петра могут те, кто этим промыслом зарабатывает себе на жизнь. Любители тоже могут попросить у апостола хороших уловов.
Апостол Павел был гонителем христиан, пока Бог не призвал его, ослепив чудесным светом. Павлу молятся об укреплении веры, духовном прозрении, наставлении на путь истинный. Апостол также покровительствует тем, кто пришёл в христианство уже в сознательном возрасте, взвешенно отказавшись от тьмы безбожия.