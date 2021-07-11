Причины развода после +50 лет: почему распадаются многолетние браки

Что такое «серый развод» ? Это разводы в более позднем возрасте, в которых участвуют супруги в возрасте 50 лет и старше, многие из которых являются представителями поколения бэби-бумеров.
Развод сложен в любом возрасте. Но развод в более позднем возрасте может принести с собой уникальный набор проблем и эмоций.
Решение о расторжении брака может быть одним из самых болезненных и трудных переживаний в вашей жизни, приводящим к горе, депрессии, изоляции, гневу, одиночеству, замешательству и, возможно, некоторым физическим симптомам.
Эти эмоции могут быть еще более выражены у пожилых людей, которые, возможно, были женаты половину своей жизни или дольше.
Так почему же после всего, через что вы прошли - присоединения к своей жизни, соединения семей, воспитания детей, празднования вех и праздников, радостей и горестей - вы бы развелись в 50 лет?
Вас действительно ничто не держит?
Есть 5 распространенных причин, по которым серый развод случается с пожилыми парами.
1. Вы страдаете синдромом пустого гнезда.
На протяжении двух или более десятилетий вы были сосредоточены на воспитании детей. Ваша жизнь была полна активности: школа, спорт, сольные концерты и расширение собственного круга общения.
Затем однажды уходит последний ребенок, и вам обоим трудно заполнить пустоту или найти какие-либо точки соприкосновения.
2. Вы выходите на пенсию.
Подобно синдрому пустого гнезда, выход на пенсию - это серьезный жизненный переход, который часто сопровождается кризисом идентичности.
Многие люди определяют себя по своей карьере, а когда ее нет, они чувствуют себя потерянными и лишенными руля.
Супруги также могут по-разному определять пенсию. Один может захотеть сесть на диван, а другой хочет путешествовать по миру.
3. Есть сексуальная несовместимость.
Различное половое влечение может привести к разочарованию и, возможно, к неверности. Один из супругов может искать кого-то вне брака, чтобы заполнить эту пустоту и заставить их снова почувствовать себя молодыми и желанными.
К сожалению, в наши дни легко разжечь старое пламя в сети или найти новое.
4. Вы финансово обеспечены и самодостаточны.
Многие женщины сегодня финансово независимы, больше, чем в прошлые десятилетия. Скорее всего, они сделают успешную карьеру и будут получать приличный доход.
Отсутствие необходимости полагаться на супруга за крышу над головой освобождает от несостоявшегося брака. Отчаяние остаться ради полного выживания для них не проблема.
5. Теперь у вас есть взрослые дети.
Развод усложняется, когда вы растите детей, как в эмоциональном, так и в практическом смысле. Совместная опека и весь связанный с этим хаос и стресс могут быть настолько ошеломляющими.
Решение о разводе на этом этапе также может включать осуждение и неодобрение со стороны родителей. В результате многие пары предпочитают терпеть это до тех пор, пока дети не вырастут самостоятельно.
Каждый брак уникален, и каждый развод тоже.За свою практику психотерапевта я встречал очень много клиентов в возрасте 50 лет, которые рассматривают возможность разрыва своего длительного брака.
Один или оба партнера чувствуют, что брак потерян. Имеет ровную подкладку. Искра гаснет, и зачастую дружба почти не остается.
Некоторым супругам даже кажется, что они живут с совершенно незнакомым человеком. Итак, каким бы болезненным ни был разрыв, они чувствуют, что это лучше, чем альтернатива: оставаться в браке без любви.
Пары не всегда могут четко сформулировать, когда и почему выпало дно. Но, копнув глубже, они часто обнаруживают, что постепенное разрушение брака происходило на протяжении многих лет или даже десятилетий, а не единичного события.
Если это звучит знакомо, вы можете вспомнить лучшие дни. Когда вы давали клятву, о разводе вы меньше всего думали.
Перед вами протянулись десятилетия, полные возможностей - расти вместе, строить дом, строить семью и поддерживать цели и мечты друг друга.
Трудно, если не невозможно, предвидеть предстоящие проблемы и переходы, через которые вы пройдете как по отдельности, так и в паре.
Развод - это серьезное решение, которое может коснуться не только пары, но и их близких.В то время как некоторые браки могут быть нездоровыми и непримиримыми, у других может быть шанс выжить и процветать.
Если это так, подумайте о том, чтобы поговорить с терапевтом или найти группу поддержки.
Начать все сначала после развода в 50 лет может быть непросто, но помощь доступна, и вам не обязательно идти по этому трудному пути в одиночку!