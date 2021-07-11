Могу ли дети умереть от тяжелой формы коронавируса, исследование

Риск тяжелого заболевания и смерти от SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, у детей и подростков чрезвычайно низок, согласно наиболее всестороннему анализу данных общественного здравоохранения, проведенному группой исследователей, в том числе доктором Дж. Рэйчел Харвуд из Ливерпульского университета.
Однако заражение COVID-19 увеличивает вероятность серьезных заболеваний у наиболее уязвимых молодых людей, людей с уже существующими заболеваниями и тяжелыми формами инвалидности, хотя в целом эти риски остаются низкими, пишет https://medicalxpress.com.
Предварительные результаты, опубликованные в трех новых предпечатных исследованиях UCL и университетов Ливерпуля, Бристоля и Йорка, будут представлены Объединенному комитету Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI), Министерству здравоохранения и социальной защиты (DHSC). и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для информирования о политике вакцинации и защиты детей младше 18 лет. В исследованиях не изучалось влияние длительного COVID.
Одно предварительное исследование, опубликованное на сервере medRxiv, показало, что 251 молодой человек в возрасте до 18 лет в Англии был госпитализирован в реанимацию с COVID-19 в течение первого года пандемии (до конца февраля 2021 года).
Исследователи, стремящиеся определить абсолютный риск, заявили, что это приравнивается к тому, что молодые люди этой возрастной группы в Англии имеют один шанс из 50 000 попасть в реанимацию с COVID-19 в течение этого времени.
Рассматривая отдельно PIMS-TS, редкий воспалительный синдром у детей, вызванный COVID-19, исследователи обнаружили, что 309 молодых людей были госпитализированы в реанимацию с этим заболеванием, что соответствует абсолютному риску один из 38 911.
Связанное препринтное исследование, опубликованное на сервере ResearchSquare и основанное на данных по Англии, пришло к выводу, что 25 детей и молодых людей умерли в результате COVID-19, что соответствует абсолютному риску смерти от COVID-19 в 1 из 481 000 человек. или примерно два на миллион.
Старший автор двух исследований, профессор Рассел Винер (Институт здоровья детей Калифорнийского университета на Грейт-Ормонд-стрит), сказал: «Эти новые исследования показывают, что риски тяжелого заболевания или смерти от SARS-CoV-2 чрезвычайно низки у детей и подростков. люди.
«К группе повышенного риска относятся молодые люди, которые также подвергаются более высокому риску заражения каким-либо зимним вирусом или другим заболеванием, то есть молодые люди с множественными заболеваниями и сложными формами инвалидности. Однако COVID-19 увеличивает риск для людей из этих групп в большей степени, чем при таких заболеваниях, как грипп (сезонный грипп).
«Наши новые результаты важны, поскольку они послужат основой для защитных рекомендаций для молодых людей, а также для принятия решений о вакцинации подростков и детей не только в Великобритании, но и на международном уровне».
Ведущий автор доктор Джозеф Уорд (Институт здоровья детей Калифорнийского университета на Грейт-Ормонд-стрит) сказал: «Факторы, связанные с более высоким риском тяжелой формы COVID-19, в целом совпадают как для детей, так и для взрослых. интенсивная терапия среди молодых людей чернокожей национальности по сравнению с белыми, а также среди молодых людей с такими заболеваниями, как диабет, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Наибольший риск имели молодые люди с множественными заболеваниями.
«Эти условия также были факторами риска для других заболеваний, которые привели к госпитализации в реанимацию, но в меньшей степени, чем COVID-19».
Ведущий автор третьего предпечатного исследования доктор Рэйчел Харвуд (Ливерпульский университет) сказала: «Наш метаанализ выявил факторы риска, аналогичные другим исследованиям, хотя мы также обнаружили, что ожирение увеличивает риск тяжелого заболевания COVID-19. , кое-что, что мы знали в течение некоторого времени у взрослых, но только сейчас становится очевидным как серьезный риск для детей и молодых людей».
Ведущий автор доктор Клэр Смит (Бристольский университет) сказала: «Мы обнаружили, что только 40% детей и молодых людей, у которых на момент смерти был положительный тест на COVID-19, действительно умерли от COVID-19, подчеркивая, что риски ниже, чем можно было бы предположить с помощью простых чисел. Дети и молодые люди со сложными нейродинамическими расстройствами подвергались наибольшему риску смерти».
Старший автор, профессор Лорна Фрейзер (Йоркский университет) сказала: «Важно помнить, что риски очень низкие для всех детей и молодых людей. Даже когда мы обнаружили более высокие риски для некоторых групп с серьезными медицинскими проблемами, эти риски все еще были очень небольшими. по сравнению с рисками, наблюдаемыми у взрослых".
Доктор Элизабет Уиттакер (Имперский колледж Лондона) сказала: «Обнадеживает то, что эти результаты отражают наш клинический опыт в больнице - мы видим очень мало серьезно больных детей. Хотя эти данные охватывают период до февраля 2021 года, в последнее время ситуация не изменилась. Вариант Дельта. Мы надеемся, что эти данные будут обнадеживающими для детей, молодежи и их семей ».
В исследовании под руководством UCL изучались данные о госпитализации молодых людей в Англии в период с 2015 по 2021 год и были связаны с данными о госпитализации в реанимацию, смертях и ПЦР.
Изучив данные до пандемии, исследователи смогли сравнить риски молодых людей тяжелого заболевания от SARS-CoV-2 с их рисками тяжелого заболевания от всех других причин и, в частности, от гриппа.
В отдельном препринте исследователи изучили данные Национальной базы данных детской смертности (NCMD), системы обязательной отчетности в Англии, чтобы выявить всех детей и молодых людей, умерших в результате заражения SARS-CoV-2 до конца февраля 2021 года. Шестьдесят один ребенок умер после положительного диагноза, но исследователи изучили истории болезни, чтобы определить, что только 25 из этих детей (41%) умерли в результате COVID-19.
Между тем, в третьем связанном препринте, опубликованном на этой неделе, рассматривается 81 существующее исследование, оценивающее факторы риска тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19 среди молодых людей. Было обнаружено более высокий риск среди молодых людей , страдающих ожирением, более чем одним заболеванием, сердечными или неврологическими заболеваниями. Риск, особенно риск смерти, в этих анализах был выше, чем в национальных данных на английском языке. Авторы предположили, что это, вероятно, отражает предвзятость в опубликованной литературе, а также включение исследований из стран с ограниченными ресурсами с более высокой смертностью.