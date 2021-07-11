Погода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем +24, +29 °С.
Народный праздник Крапивное заговенье отмечается 11 июля 2021 года
Традиции и обрядыВ праздник крапивного заговенья люди варят щи из крапивы, делают из нее салаты и начинку для пирожков. Готовят целебные отвары и настои. Отвар из листьев крапивы укрепляет волосы, делает их блестящими и избавляет от перхоти.
Люди начинают копать картофель.
Молодежь водит хороводы, поет песни. Народные гуляния проходят до самого утра.