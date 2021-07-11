Погода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде

6:51:337/11/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

В праздник крапивного заговенья люди варят щи из крапивы, делают из нее салаты и начинку для пирожков
В праздник крапивного заговенья люди варят щи из крапивы, делают из нее салаты и начинку для пирожков

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем +24, +29 °С.

Народный праздник Крапивное заговенье отмечается 11 июля 2021 года

Традиции и обряды

В праздник крапивного заговенья люди варят щи из крапивы, делают из нее салаты и начинку для пирожков. Готовят целебные отвары и настои. Отвар из листьев крапивы укрепляет волосы, делает их блестящими и избавляет от перхоти.

Люди начинают копать картофель.

Молодежь водит хороводы, поет песни. Народные гуляния проходят до самого утра.

Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Скандальный пенальти между Англией и Данией: мнение Моуринью
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Это случилось два месяца назад: что заподозрили у Меньшова
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
погодакопать картофель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде
6:51:33 7/11/2021
Погода на 11 июля в Бердске: пора копать первый картофель на огороде
Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года
6:15:24 7/11/2021
Душевные слова и картинки для сотрудников почты в праздник 11 июля 2021 года
БердскСильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного шторма
5:45:08 7/11/2021
Сильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного шторма
С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман
5:05:25 7/11/2021
С началом Зуль-хиджа 11 июля 2021 года чудесные открытки от дизайнера для мусульман
Могу ли дети умереть от тяжелой формы коронавируса, исследование
5:00:31 7/11/2021
Могу ли дети умереть от тяжелой формы коронавируса, исследование
Причины развода после +50 лет: почему распадаются многолетние браки
4:00:06 7/11/2021
Причины развода после +50 лет: почему распадаются многолетние браки
Можно ли обвенчаться в день Святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Кому благоволят первоверховные апостолы
3:00:29 7/11/2021
Можно ли обвенчаться в день Святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Кому благоволят первоверховные апостолы
Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход
2:00:21 7/11/2021
Пенсия женщины возраст: когда уходят на пенсию с 2021 года и у кого есть льготы на ранний выход
У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи
1:00:32 7/11/2021
У трех знаков зодиака с 10 по 23 июля исполнятся мечты. Им поможет Нептун, уверены астрологи
С Днём рыбака прикольные открытки и приятные слова для каждого
12:20:01 7/11/2021
С Днём рыбака прикольные открытки и приятные слова для каждого