Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июля 2021 в России и мире

• День рыбака
• Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)
• День российской почты
• Праздник иконы Божией Матери «Троеручица»
• Целый день соглашения (со вселенной)
• Международный день эфирных масел (International Essential Oils Day)
• День действий против рыбной ловли
• День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
• День пяти миллиардов (Five Billion Day)
• Всемирный день народонаселения (World Population Day)
• День художника по свету (День светооператора)
• Собор Санкт-Петербургских святых
• Собор Вологодских святых
• Собор Белорусских святых
• Собор Новгородских святых
• День подбадривания одиноких (National Cheer Up The Lonely Day) - США
• День отца - Уругвай
• День коктейля «Мохито» (National Mojito Day) - США
• Всеамериканский день фотографирования домашних животных (All American Pet Photo Day) - США
• День моря (Maritime Day) - Китай
• День плавательного бассейна (National Swimming Pool Day) - США
• Одиннадцатая ночь (Eleventh Night) - Северная Ирландия
• Праздник Преображения Господня (Вардавар) - Армения
• День черничного маффина (National Blueberry Muffin Day) - США
• День черешни «Rainier» (National Rainier Cherry Day) - США
• День работников налоговых органов - Беларусь
• День поминовения (National Day of Commemoration) - Ирландия
• День амбара (Barn Day) - США
• День памяти жертв геноцида - Польша
• День почитания святых и святынь (Imamzadeh Glorification Day) - Иран
• День бесплатного «слурпи» (National Free Slurpee Day, 7-Eleven Day) - США
• День народной революции, Праздник «Наадам» - Монголия
• День бандонеона (Dia del Bandoneon) - Аргентина
• День памяти геноцида в Сребренице - Босния и Герцеговина
• Праздник фламандской общины (Битва золотых шпор, Flemish Community Day) - Бельгия
• Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла, Василия
• Крапивное заговенье
Важные даты
1733 в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.
1810 построена Шереметевская больница графом Николаем Шереметевым (с 1929 – Московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского).
1893 в Японии впервые создан искусственный жемчуг
1905 образована Международная ассоциация спортивных кеглей
1918 Совнарком России утвердил первый советский бюджет на полугодие.
1930 открыт Новосибирский театр юного зрителя.
1942 в староверческой деревне Туховежи Ленинградской области солдатами вермахта пленён генерал Власов.
1946 введён в строй газопровод Саратов – Москва.
1984 Режиссёр Юрий Любимов лишён советского гражданства за враждебную СССР деятельность.
1989 начало шахтёрской забастовки в Кузбассе.
1998 в Москве состоялось открытие Всемирных юношеских игр.
2006 компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционных систем Windows 98 и Windows ME.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend