Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 июляПетров пост (Апостольский)
Икона Божией Матери: «Троеручица»
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
Народные праздники
Крапивное заговенье
Этот праздник уходит корнями в языческие времена. Люди считали, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.
В этот день из нее готовили щи, салаты, супы, начинку для пирожков. Также крапиву солили и квасили. Из листьев молодых растений делали настои и отвары, которые использовали для остановки внутренних кровотечений. Девушки использовали ее в косметических процедурах.
Если в этот день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной.
Приметы
- Лес без ветра шумит – к дождю.
- Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.
- Кукушка не кукует – к ранней зиме.
- Трубка при курении плохо горит и слегка шипит – к дождю.
- Прибывает вода в реках и колодцах – к ненастью.
Источник: my-calend