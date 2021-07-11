Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:357/11/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если в этот день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной.

открытка
Икона Божией Матери: «Троеручница» празднуется 11 июля

Православные праздники 11 июля

Петров пост (Апостольский)
Икона Божией Матери: «Троеручица»
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена

Народные праздники

Крапивное заговенье

Этот праздник уходит корнями в языческие времена. Люди считали, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.

В этот день из нее готовили щи, салаты, супы, начинку для пирожков. Также крапиву солили и квасили. Из листьев молодых растений делали настои и отвары, которые использовали для остановки внутренних кровотечений. Девушки использовали ее в косметических процедурах.

Если в этот день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной.

Приметы


  • Лес без ветра шумит – к дождю.
  • Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.
  • Кукушка не кукует – к ранней зиме.
  • Трубка при курении плохо горит и слегка шипит – к дождю.
  • Прибывает вода в реках и колодцах – к ненастью.


Источник: my-calend

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