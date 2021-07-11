Сильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного шторма

Солнечный ветер продолжает атаковать магнитное поле нашей планеты. Поток заряженных частиц, летящий с огромной скоростью во всех направлениях в космическом пространстве, образовался после недели вспышек на поверхности Солнца. Магнитные бури на Земле возникают при попадании плазменного потока в земную атмосферу. Солнечный ветер своим давлением хаотически раскачивает магнитное поле, меняя его электрические характеристики.
11 июля 2021 года начнется спокойно - не будет заметных возмущений магнитного поля Земли до 9 часов утра - полный штиль. В 9 часов удар стихии обрушится на метеозависимых людей. Слабая геомагнитная буря силой 3 балла в течение 6 часов будет оказывать характерное влияние на организм метеопатов. Снизится внимание, появится сонливость. Вероятны резкие скачки артериального давления, затруднения в дыхании, боли в области сердца, учащенное сердцебиение.
А с 15 часов и до полуночи на Земле начнется малая геомагнитная буря. В полночь колебания магнитного поля достигнут силы в 4 балла. Нарушится сон. Слабость, головная боль, головокружения будут преследовать метеопатов в вечерние часы. Люди станут рассеянными и раздражительными, будут ощущать усталость и тревогу. На следующий день, 12 июля, специалисты ожидают при максимальной солнечной активности мощную 12- часовую магнитную бурю силой до 6 баллов. Сильная геомагнитная буря вызовет значительное ухудшение самочувствия абсолютно здоровых людей. Часто возникает чувство безотчетного страха и неудовлетворенности жизнью. Постарайтесь подготовится к магнитному шторму.
Какие меры помогут метеопатам подготовиться к магнитному шторму:
- Соблюдайте режим дня и питания, спите дольше, ешьте меньше;
- Не нагружайте себя физической и умственной работой;
- Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
- Больше гуляйте, ходите пешком, двигайтесь;
- Откажитесь от вредных привычек, от алкоголя и табака;
- Закаливайте организм, обливайтесь водой, делайте ванны для ног;
- Берегите психику, отдыхайте больше.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ангелина Витальевна, 46 лет:
- Сильно скачет давление. Сплю очень мало, болит голова. Постоянно хочется пить. Днем постоянно хочу спать. Несколько раз в день принимаю душ, потею сильно.
Вера Ивановна, 50 лет:
- Болит сердце. Не хватает кислорода, душно. Могу дышать только с открытым окном. Укачивает в транспорте и машине. Очень сильно устаю к вечеру.
Инга Сергеевна, 57 лет:
- Голова болит, мигрень. Очень трудно засыпаю. По вечерам в голове тревожные мысли. Думаю о плохом. Снятся кошмары и ужасы. Боюсь засыпать.