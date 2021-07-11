Новый мост через трассу Р-256 в Новом поселке Бердска построят к 1 сентября. Смотрите видео и фото

Даже в выходные не останавливается строительство наземного перехода через трассу Р-256 в бердском Новом поселке, убедился "Курьер. Среда. Бердск" 10 июля.
Движение на Бердском шоссе в районе поселка Новый в Бердске интенсивное, машины идут плотным потоком. Летом в выходные дни пробка стоит на перекрестке федеральной трассы с улицей Новосибирской - люди едут на дачи и в курорт-отели, расположенные в Новом поселке. По пешеходному мосту жители Бердска смогут спокойно пересекать четырехполосную федеральную трассу, чтобы попасть на железнодорожную станцию Береговая, на автобусную остановку в сторону центра Бердска, на пляж Обского моря.
В субботу “Курьер. Среда. Бердск” побывал на строительной площадке. Бригада мостостроителей "ООО Мостстрой Новосибирск" работает без выходных. Уже возвышаются по обочинам трассы опоры моста. Хорошая и нужная работа - строить мосты, соединяя берега и районы.
- 1 сентября пойдете в школу по новому мосту, - пообещали мостостроители.
Как уже писал “Курьер. Среда. Бердск” срок сдачи пешеходного моста 30 сентября 2021 года. Бердчане будут только рады, если строительство завершится досрочно.
Водителям нужно быть особо внимательными при движении в районе Нового поселка. Поочерёдно будут закрывать крайние полосы движения в обоих направлениях. На время установки пролёта моста машины пойдут в объезд через Речкуновку и Новый поселок.
Общая протяжённость моста составит 81 метр. Это будет крытая конструкция с подсветкой. Для маломобильных людей мост оборудуют специальными лифтами. Поставят новые автобусные, сделают новые асфальтированные тротуары до переходного моста.