"Девятка" выгорела на парковке у "Ленты" в Новосибирске. Еще два авто пострадали. Смотрите видео

На парковке ТЦ «Лента» на Гусинобродском шоссе вечером в субботу вспыхнул ВАЗ-2109. По словам очевидцев, водитель охваченного огнем автомобиля успел отбежать на безопасное расстояние.
Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в воскресенье, возгорание авто произошло на Гусинобродском шоссе в 00.18. Вероятно, речь идет о двух разных происшествиях.
-В результате пожара огнем повреждены автомобиль «УАЗ» и «Мазда», повреждены лакокрасочное покрытие, фара, бампер. Пожар ликвидирован в 00:43. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - рассказали подробности в спасательном ведомстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске ищут молодого человека, который поджег "Мазду", припаркованную у дома №15 на ул. Спортивной и попал на видео.