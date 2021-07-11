"Девятка" выгорела на парковке у "Ленты" в Новосибирске. Еще два авто пострадали. Смотрите видео
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"Девятка" выгорела на парковке у "Ленты" в Новосибирске. Еще два авто пострадали. Смотрите видео

8:49:577/11/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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В результате пожара огнем повреждены автомобиль «УАЗ» и «Мазда», обгорели лакокрасочное покрытие, фара, бампер.

В Октябрьском районе сгорел хэтбчек

На парковке ТЦ «Лента» на Гусинобродском шоссе вечером в субботу вспыхнул ВАЗ-2109. По словам очевидцев, водитель охваченного огнем автомобиля успел отбежать на безопасное расстояние.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в воскресенье, возгорание авто произошло на Гусинобродском шоссе в 00.18. Вероятно, речь идет о двух разных происшествиях.

-В результате пожара огнем повреждены автомобиль «УАЗ» и «Мазда», повреждены лакокрасочное покрытие, фара, бампер. Пожар ликвидирован в 00:43. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - рассказали подробности в спасательном ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске ищут молодого человека, который поджег "Мазду", припаркованную у дома №15 на ул. Спортивной и попал на видео.

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