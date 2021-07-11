Стихийный мемориал на месте гибели 5-летнего мальчика на самокате создали жители новосибирского Академгородка

Игрушки и цветы к месту гибели 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке несут местные жители. На пересечении Морского проспекта и ул. Терешковой у дорожных ограждений 9 июля создали небольшой стихийный мемориал. 10 июля люди продолжали нести цветы к месту трагедии в память о ребенке. Цветы и игрушки несут как близкие семьи, так и просто неизвестные люди.
Новосибирцы в соцсетях обсуждают смертельную аварию:
- Заборы эти на демонтировать! Они только видимость ухудшают, что ещё больше повышает вероятность подобных трагедий. Семье мальчика соболезнования... Водителю терпения.
- Может, наконец, этот вопиющий случай подтолкнет чиновников адекватно организовать этот перекресток? Здесь наибольшая концентрация школьников, детей, т.к. в этом "углу" три школы и дошкольные учреждения. Поток машин в учебное время громадный, очень часты ДТП.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", днем 8 июля многодетная мать гуляла с тремя детьми. Когда они переходили дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора, 5-летнего мальчика на самокате сбил автомобиль Audi. Сначала водитель остановился и пропустил других пешеходов, в том числе старшую сестру погибшего, а затем тронулся и наехал на мальчика, причинив ему несовместивые с жизнью травмы. На водителя иномарки завели уголовное дело. Эксперты подсчитали, что мать сбитого мальчика шла от него на расстоянии примерно 14 метров.
За рулем иномарки находился 56-летний замдиректора физматшколы при НГУ, бывший директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин.
Расследованием дела о гибели ребенка сейчас занимается Следственный комитет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 июля суд назначил Кожемякину меру пресечения - ему запретили на время ведения следствия садиться за руль как своего, так и любого другого авто. Таким образом, его оставили на свободе.