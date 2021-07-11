"Катер Брежнева" подняли со дна Черного моря
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"Катер Брежнева" подняли со дна Черного моря

9:03:077/11/2021Фото: ВСУ
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Операцию осуществили в рамках военных учений Sea Breeze, судно со дна поднимали силами водолазов Украины и США. Останки затонувшего корабля мешали и создавали проблемы для судоходства в гавани.

На Украине подняли со дна «катер Брежнева»

В Одесском порту со дня Черного моря в субботу подняли затонувший катер «Буревестник». В советские времена он был известный как судно лидера СССР Леонида Брежнева, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.

Операцию по подъему судна осуществили в рамках военных учений Sea Breeze, судно со дна поднимали силами водолазов Украины и США. Как сообщили ВСУ, останки затонувшего корабля мешали, создавая проблемы для судоходства в гавани.

Катер затонул в 2016 году. Остальные три корабля, построенные по аналогичному проекту, сняли с эксплуатации в 1982-м, 1996-м (затонул через два года) и 2000 годах.

«Буревестник» изначально был пограничным сторожевым кораблем спецслужб. По проекту в 1960-х было построено четыре таких катера. Суда были переделаны для путешествий VIP-персон, в том числе высшего советского руководства. В 1970-х годах прошлого века на катере любил отдыхать Брежнев.

10 июля на Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze, начавшиеся 28 июня.

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