"Катер Брежнева" подняли со дна Черного моря

В Одесском порту со дня Черного моря в субботу подняли затонувший катер «Буревестник». В советские времена он был известный как судно лидера СССР Леонида Брежнева, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.
Операцию по подъему судна осуществили в рамках военных учений Sea Breeze, судно со дна поднимали силами водолазов Украины и США. Как сообщили ВСУ, останки затонувшего корабля мешали, создавая проблемы для судоходства в гавани.
Катер затонул в 2016 году. Остальные три корабля, построенные по аналогичному проекту, сняли с эксплуатации в 1982-м, 1996-м (затонул через два года) и 2000 годах.
«Буревестник» изначально был пограничным сторожевым кораблем спецслужб. По проекту в 1960-х было построено четыре таких катера. Суда были переделаны для путешествий VIP-персон, в том числе высшего советского руководства. В 1970-х годах прошлого века на катере любил отдыхать Брежнев.
10 июля на Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze, начавшиеся 28 июня.