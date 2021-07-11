Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 11 июля в день святой иконы "Троеручница"?
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 11 июля в день святой иконы "Троеручница"?

10:40:467/11/2021Фото: Святая гора Афон
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Сегодня запрещалось носить платок белого цвета, играть свадьбу, выливать недопитую воду из стакана. Как принято было проводить праздник иконы Троеручницы?

икона, храм, Троеручница
Икона почитается дважды в году

Сегодня, 11 июля 2021 года, в народе отмечается Крапивное заговенье, это последний день Петрова поста, а также в церквях осуществляется празднование чудотворной иконы Божией Матери "Троеручница".

Икона "Троеручница" почитается дважды в году. Второй раз вспомним о ней 25 июля. Эта икона признана чудотворной после того, как она вернула отрубленную руку несправедливо наказанному преподобному Иоанну Дамасскому. В благодарность за исцеление он изготовил руку из серебра и приладил ее к окладу своей иконы, которой горячо молился об исцелении. С той поры на иконе мы видим две руки Богородицы и третью руку на окладе - благодарность Иоанна.

Она помогает в исцелении, особенно в лечении суставов рук и ног, в защите от несправедливости, помогает вернуть зрение. Просят ее о здравии, о мире, о счастье - на любые искренние молитвы Богородица откликается.

Народ отмечал последний день Петрова поста и сегодня в последний раз варили щи из крапивы. С завтрашнего дня крапива уже считалась непригодной для еды, а потому зеленые щи были сегодня на каждом столе. От этого день получил название Крапивное заговенье.

Запрета на работу сегодня не было, наоборот - полагалось ома наводить чистоту, стирать, убираться, ведь завтра наступал праздник - день Петра и Павла. На огородах также спешили закончить все нужные работы, чтобы завтра посвятить день празднованию.

По лунному календарю сегодня, 11 июля 2021 года, первый день после новолуния. Луна растет в плодородном знаке Рака - этот день не является неблагоприятным для работ в огороде. Но на растущей луне нельзя работать с химикатами.

Запрета на поминовение сегодня тоже нет, а потому, посещая храм, можно помолиться за упокой, подать записку и именем усопшего, поставить свечу, а потом посетить кладбище.

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